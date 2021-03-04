原标题：北京严禁学校参与社会“小饭桌”经营

本报讯（记者 武文娟）昨天，市教委、市市场监管局、市卫健委联合发布《关于切实做好2021年学校（幼儿园）食品安全管理工作的通知》，明确到2021年年底，学校、幼儿园食堂、学生餐配送企业基本实现“互联网+明厨亮灶”。学生午间、课后的活动纳入校内全时段管理，校外就餐实行外出请假制度，严禁学校以任何形式参与社会“小饭桌”的经营与合作。

各区市场监督管理部门和教育行政部门要督促和指导学生食堂和学生餐配送企业加强规范管理，改善硬件设施，提升学校（幼儿园）就餐保障条件和管理水平；强化科技赋能，推进智慧监管，通过将视频信息接入学校（幼儿园）或教育部门网页、APP以及第三方平台等方式，保障师生、家长的知情权和监督权。到2021年年底，学校（幼儿园）食堂、学生餐配送企业基本实现“互联网+明厨亮灶”。

学校严格校园封闭式管理，对在校内就餐的学生要将午间、课后的活动纳入校内全时段管理，对在校外就餐的要实行外出请假制度，低年级学生外出回家就餐要落实好家长接送管理，严禁学校以任何形式参与社会“小饭桌”的经营与合作。

学校要加强对学生健康安全用餐的教育引导，养成科学健康的饮食习惯，鼓励引导学生在校就餐、安全用餐，避免到无经营资质、存在食品安全隐患、卫生条件不达标的场所用餐。同时，各校要落实相关负责人陪餐制度，完善家长参与在校就餐管理工作机制，每学期组织在校就餐满意度测评，对问题突出的要及时果断采取改进措施；及时回应师生、家长和社会关切，避免不实报道和舆情传播。

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