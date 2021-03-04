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87.2%受访家长给孩子报了线上课 最担心影响视力和互动性差

95.2%受访家长希望加强对线上培训行业的监管力度

2021年03月04日08:36 | 来源：中国青年报
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原标题：87.2%受访家长给孩子报了线上课 最担心影响视力和互动性差

　　不少家长都会给孩子报线上课程。去年以来，线上培训顺应了防疫需要，迎来了迅速发展的机会。但是线上培训行业鱼龙混杂，虚假宣传、关门跑路事件频发。你给孩子报了线上课程吗？

　　日前，中国青年报社社会调查中心通过问卷网（wenjuan.com），对1523名中小学生家长进行的一项调查显示，87.2%的受访家长给孩子报了线上课程。选课时，受访家长考虑最多的因素是试课效果。对于线上课程，受访家长最担心的两个问题是影响孩子视力和互动性差。95.2%的受访家长希望加强对线上培训行业的监管力度。

　　87.2%受访家长给孩子报了线上课程

　　家住北京的郑子惠（化名）有一个8岁的女儿，最近她正在忙着给孩子报线上辅导班。“我主要想给孩子报英语，最近发现某平台12课时的英语班都报满了，1对1的班更是难找”。郑子惠说，她以前不太关注线上教育，总觉得效果不好，但因为防疫需要，孩子目前只能在线上上辅导班。

　　“这两年，我感觉周围给孩子买线上课程的家长变多了。”在石家庄某县居住的田丽（化名）告诉记者，孩子今年10岁，在其他家长的推荐下，她关注了几个K12教育（学前教育至高中教育——编者注）平台，准备给孩子补补数学。

　　调查显示，87.2%的受访家长给孩子报了线上课程。受访家长给孩子选线上课程时，考虑最多的因素是试课效果（61.5%），接下来是品牌知名度（53.4%）和老师知名度（53.4%），周围人的推荐（49.9%）也是受访家长考虑较多的因素。

　　给孩子选线上课程，受访家长还会参考打折促销活动（23.8%）和广告（18.9%）等。

　　“虽然在线教育的广告遍布车站广告牌、电梯间、综艺节目等媒体，而且几乎都是标榜名师的轰炸式营销，但口碑营销对于其获客还是有很大影响。”曾在某辅导机构做老师的王鹏（化名）分析，平台目前还是在烧钱打“流量战”，通过特价课、拉好友返现等方式吸引客户，为此付出了较高的成本，后期需要想办法留住客户，吸引家长买正价课，才能盈利。

　　95.2%受访家长希望加强对线上培训行业的监管力度

　　田丽很担心线上课程对孩子视力的损害，“年龄小的孩子自控和自学能力差，导致学习效果打折扣。我一不监督，孩子就容易搞小动作，甚至趴在桌子上睡觉”。

　　线上课程存在什么问题？调查显示，影响孩子视力（49.3%）和互动性差（41.2%）被受访家长视为两个最大的问题。

　　在某平台兼职给中小学生讲心理课的李维（化名）认为，线上课程搞得再花哨，还是不如线下面对面授课效果好。

　　李维觉得，线上教育还有很多家长没有关注到的问题。“有一定规模的教辅机构都会对招进来的老师进行培训，有的老师刚培训完就被挂上星级教师的标签。一些所谓的助教主要起着劝说客户续费的作用，并不是在负责课后答疑等学习问题”。

　　调查中，受访家长认为线上课程存在的问题还有：虚假广告泛滥（35.1%）、平台资质不明（26.3%）、贩卖焦虑（21.2%）、消费者维权难（20.7%）、师资力量弱（18.1%）、跑路问题频发（16.3%）、课程水（16.2%）、教学理念不科学（14.0%）等。

　　32.2%的受访家长称遇到过线上机构虚假宣传、跑路等乱象。

　　郑子惠最近注意到某教辅平台被爆4亿用户仅300多名持证教师的新闻，感觉很吃惊。“我想了想，自己给孩子报班的时候，好像没有特别关注老师是不是持证”。

　　“机构老师无证教学并不少见。”王鹏回忆，由于班里上一任老师离职，他被招入公司接替离职老师教课，“公司对教师资格证并没有要求，只是让我做了一份试题，达到90分以上就可以入职。然后我被包装成所谓的名师，给已经断课一段时间的学生上课”。

　　“家长们推崇名师，机构就把握住了家长这种心理，拿名师做噱头进行宣传。”李维坦言，在广告里，一些资深教师常常被教辅机构拿去充门面，但名师毕竟是少数，“现在在线教育行业竞争激烈，机构花那么多钱去做广告、拉赞助，哪还有钱请名师”。

　　当下，一些在线教育机构获客成本越来越高，导致其无暇提升师资力量，也给稳定经营带来了更多风险。研究指出，火热的在线教育赛道的背后，一半是高增长高融资额的火热景象，一半是获客成本不断提高、行业普遍亏损、距离规模化盈利尚有较长距离、中小玩家生存更加困难的残酷现实。

　　调查中，95.2%的受访家长希望加强对线上培训行业的监管力度。

　　郑子惠觉得，现在孩子教育的成本太高了，要到处打听老师水平，花钱买课，花时间监督，还要担心机构卷钱跑路，“希望监管部门能在线上教育质量上多把关，促进这个行业良性发展，让家长省心一些”。

　　中青报·中青网记者 周易 来源：中国青年报

(责编：宋晨、宋鹤立)

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