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兰大马院：“导师带徒”竞开创新之花

2021年03月04日08:34 | 来源：中国青年报
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原标题：兰大马院：“导师带徒”竞开创新之花

　　在日前落幕的第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛全国总决赛上传来消息，经过激烈角逐，兰州大学“星船——唱响长征路上的英雄赞歌”（以下简称“星船”）项目斩获“青年红色筑梦之旅”赛道全国金奖，这是兰州大学首次在该项赛事中获得金奖，也是甘肃省在“互联网＋”红旅赛道中的首个金奖。

　　这是一项含金量很高的“双创”赛事。大赛吸引了来自国内外117个国家和地区的4186所学校的147万个项目和631万人报名参加，其中包括一批世界知名高校，参赛人数、参赛项目数、参赛高校数均创历史新高。

　　“十分不易，也非常荣幸。”对“星船”项目负责学生杨怀川来说，在全国比赛中获得大奖十分难得。回首一路走来，如今已进入复旦大学读研究生的杨怀川深深地感到，这些成绩的取得，离不开大学期间的沉淀和积累，也离不开本科生导师的悉心指导。

　　本科导师传帮带 创新种子播心间

　　4年前，从河南南阳的一个小山村考入兰州大学，杨怀川就暗下决心，要努力学习知识增长本领，将来做一个对社会有用之人。作为马克思主义学院学子，从进入大学的那一天起，杨怀川就博览群书，同时，密切关注国家发展，深入社会了解国情，不断扩展自己的视野。工夫不负有心人，杨怀川大学课业成绩名列前茅，频频获得各类奖学金。

　　为促进学生学业提升，让学生在本科期间就能参与科研创新，作为全国首批重点马克思主义学院，兰大马院于2015年启动“本科生导师制”，每个本科生都安排一名导师做指导，以切实增强育人实效。

　　“我们不仅培育学生胸怀天下的情怀、学思结合的信念和知行合一的自觉，还积极引导学生把理想信念与国家培养的期望同心同德，追逐梦想与国家发展的步伐同频共振、行动的方向与国家复兴的征程同向同行。”兰大马院教学副院长蒙慧说。

　　“导师十分注重我们的学业和担当意识，教导我们要胸怀家国，将所学知识与社会现实紧密结合。”本科期间，杨怀川的导师蔡文成经常会和他交流学习感悟，鼓励他参与学术训练，并引导他发挥所学，大胆尝试科研创新。

　　在蔡文成的悉心指导下，杨怀川开始系统参与科研项目：“从学院的‘攀登计划’项目到学校的创新创业项目，从甘肃省哲学社会科学规划项目到立项‘君政基金’项目，从参与国家级大学生创新创业项目到‘挑战杯’项目的尝试，不断锻炼创新思维、科创能力和综合能力。”

　　去年，当得知中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛的赛事信息时，已经有所积累的杨怀川萌生了参赛的想法，得到了导师的大力支持，他决心结合自己所学，通过形式和内容创新，讲好中国故事。

　　尽心培育创新花 “双创”国赛展风采

　　“星船”项目计划以站起来、富起来到强起来的历史巨变为主线，根据国家大政方针和时事热点选择主题，立足纪念馆、脱贫村落等为其提供宣传素材，收集有关长征英雄、厉行节约、脱贫攻坚、抗疫事迹等主题故事，将习近平总书记的重要讲话穿插其中，形成独具特色的“叙事性红色歌曲”创作风格，以青年之行助力中国故事的讲述、中国声音的传播、红色基因的传承。

　　“团队除了继续挖掘红色故事、典型脱贫攻坚故事，创作原创叙事性红色歌曲外，还需要将作品推广宣传，制作动漫、漫画等其他产品，事无巨细，都得精益求精。”想法虽好，可在具体实施中，杨怀川逐渐发现，并不是一件易事。

　　校赛答辩在7月初，疫情影响又面临毕业季，团队成员分散各处，联系起来比较困难。尽管如此，大家还是克服困难，经常熬夜一遍遍修改申报书和PPT。最后，在团队通力合作下，终于使申报书呈现完美效果，拿下了兰州大学第十届创新创业大赛金奖，被推荐参加省赛。

　　“有困难就找导师。”虽然在校内脱颖而出，但前路依旧漫漫，更艰难的挑战还在前方等待着他们。幸运的是，每遇到困境，总会有老师在身边，这给了他们继续走下去的信心和勇气。

　　蔡文成鼓励杨怀川大胆创新，运用新理念新技术讲述中国故事。对于遇到的实际困难，更是及时协调对接，帮助寻找解决办法。此间，通过定期进行线上会议、优化分工、招募志愿者加入实践团、对接媒体投稿等方式，还帮助团队解决了成员联系、成果推广等方面的问题，项目得以继续推进，并不断完善。

　　除了本科生导师，学院还为创新项目配备了专门的指导教师。2018年，“星船”项目指导教师、马克思主义学院在读博士朱佳君与杨怀川在一次创业比赛中相识。一年后，杨怀川与一群饱含家国情怀的学子聚首开启“星船”项目，朱佳君有幸参与其中，和学生们一起，向更高的目标进发。

　　“曾记得团队多少个齐心协力出谋划策的夜晚，记得多少个通宵达旦撰写计划书场景，终获全国金奖，真是一分耕耘一分收获。”对这个农村学子的进步，朱佳君看在眼里、喜在心里。

　　中青报·中青网记者 马富春 通讯员 宋涛 李宏敏 来源：中国青年报

(责编：宋晨、宋鹤立)

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