原标题：全国人大代表焦新安：大学毕业生就业体检档案应实现共享

2021届高校毕业生人数将达到909万人，面临就业岗位总量不足、新就业形态不适应等问题。为了给毕业生提供人性化的就业服务，让毕业生暖心，也让家长放心，今天，全国人大代表、扬州大学校长焦新安带来关于建立“一检制”高校毕业生就业体检档案共享机制的建议。

当前，毕业生就业体检已成为就业服务的重要内容之一，是毕业生升学求职过程中的必经环节，但各用人单位之间体检结果不互认，造成了不少毕业生高频率体检。

2018年，中国青年报社社会调查中心联合问卷网对2005名受访者进行的一项调查显示，61.4%的受访者在求职过程中经历过重复体检，74.3%的受访者认为招聘中重复体检的现象普遍存在。

“‘十四五’期间，每年走向劳动力市场的高校毕业生将高达八九百万人。在步入职场前，高校毕业生体检成了规定动作，存在大量求职不同单位岗位需重复体检的现象，急需通过建立‘一检制’毕业生就业体检档案共享机制加以解决。”焦新安告诉中青报·中青网记者。

“指定体检机构是造成毕业生重复体检的主要原因。”他分析说，一方面，各用人单位间体检结果互不承认。

焦新安说，用人单位对应聘者自行提供的体检报告不采信主要是担心应聘者体检作弊，找人替检或出具的体检报告不真实，但作弊者毕竟是少数，为防止理论上的风险，要求全部体检者重复体检，显然不太合理。

另一方面，有的用人单位看重明令禁查的体检项目。2011年人社部发文规定，各级各类医疗机构在就业体检中，无论受检者是否自愿，一律不得提供乙肝项目检测服务。

焦新安说，用人单位在政策不允许的情况下，执意要得到如乙肝项目等检测结果，属于违规检测。这既造成了毕业生的重复体检，更助长了就业歧视，明显与国家政策不符。

焦新安认为，让毕业生重复体检，存在以下不足：一是会给毕业生增加心理负担。体检往往也是筛选的过程之一，反复经受考验也易造成心理焦虑。二是存在健康风险。入职体检一般都会安排胸透项目，而X射线的接触量过多，可能会受到放射性损害。三是不利于新冠肺炎疫情防控。医院往往人员复杂，毕业生多次体检增加了人员聚集风险，不利于常态化疫情防控。此外，频繁体检不仅会增加毕业生的经济负担，还会造成医疗资源浪费。

对此，焦新安建议，建立标准化的毕业生就业体检报告认定体系。“反复体检的根本在于没有建立完备的信用体系，对体检机构资质和体检项目等没有统一的标准。”

他说，一方面要明确毕业生就业体检机构资质。目前，全国各大医院及体检机构的检测仪器和检测人员技能都可以满足用人单位对应聘者的体检。在国家倡导分级诊疗的大背景下，应明确县级（二级）以上医院具备毕业生体检资质；相关部门可以通过获批就业体检机构资质，对体检机构进行充分认定和持续跟踪，建立完备的信用体系，解决体检报告真实性问题。

另一方面，要明确毕业生就业体检报告标准。通过对普遍需求的就业体检项目、样本获取手段、检测方式、报告形式等进行规范。同时，建议明确就业体检报告具备1年有效期，有效期内可以反复使用，从而建立统一的“一检制”体检标准，解决体检报告的标准性和时效性问题。

对于特殊体检项目，可采用自定义式体检补充获得。通过树立体检报告的权威性，增大体检报告信任度，才能充分实现各地区、各机构互检互认。对于任何一方的失信行为，都应体现制约机制，实现“一处失信，处处受限”。

“构建毕业生就业体检档案共享平台也很重要。”他说，有资质的权威机构按照统一标准出具体检报告，及时上传毕业生就业体检档案共享平台，并设置有效期限，报告一旦出具，信息即刻共享且不能进行更改。报告的调取和使用采用授权和防伪机制。毕业生经身份确认可通过共享平台随时调用、打印本人的体检结果以提供给用人单位。用人单位调用毕业生体检报告需经过平台（或报告提供机构）身份确认和毕业生本人授权。体检结果通过共享平台做到线上、线下共享共用，在体检机构、用人单位和毕业生之间实现“一检通”，简单方便。

焦新安还认为，应提高用人单位和体检机构的违规体检成本。他说，部分医院配合用人单位开展违规检测是因为利益驱使，而违法成本却过低。按照法律规定，用人单位招聘时违规检测，仅会被责令改正，并处以1000元以下的罚款，这对用人单位的约束力很小。就业体检涉及毕业生隐私权和劳动权，要治理重复体检，必须提高用人单位和医院违规体检的法律成本。

本报南京3月3日电 中青报·中青网记者 李超 左智越

中青报·中青网记者 李超 实习生 左智越 来源：中国青年报

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