原标题：人大代表贾樟柯：将职业健康课纳入义务教育阶段

本报讯（中青报·中青网记者 李桂杰）2月28日，由北京大爱清尘公益基金会主办的“推动解决尘肺病农民问题”研讨会在京举行。全国人大代表、著名电影导演贾樟柯参会并发言，他呼吁“将职业健康课纳入义务教育阶段”。

根据专项从事尘肺病农民工救助的社会组织大爱清尘公益基金会2020年进行的一项调查显示，患尘肺病的农民工文化程度普遍偏低，被调查者中受教育程度在初中及以下的占96.3%，远低于全国农民工平均水平。

贾樟柯出生在山西，他印象中确实看到很多工厂配备了防尘口罩，但有的工人觉得戴着闷就不戴，结果导致职业病后才追悔莫及”。在他看来，在义务教育阶段设置职业健康教育课程，保证劳动者掌握基本职业健康常识及防护知识，这对从源头上防止职业病的发生有非常重要的意义。

我国是世界上劳动人口最多的国家，多数劳动者职业生涯超过其生命周期的一半以上。但我国职业安全和健康形势不容乐观，相关数据显示，2018年我国就业人口7.76亿人，目前约有1200万家企业存在职业病危害，超过两亿劳动者接触各类职业病危害。

截至2019年年底，我国累计报告职业病99万例。职业危害和职业病已成为影响劳动者健康、给劳动者及家庭带来重大经济负担的主要因素。

2019年7月，由国家卫健委制定的《健康中国行动（2019-2030年）》明确指出“普及健康知识，提高全民健康素养水平”，其中一条就是要求全国的中小学《体育与健康》课程开课率达到100%。

全国人大代表、贵州省疾病预防控制中心健康教育所副所长何琳在多地学校督导和调研中发现，体育与健康课基本上由体育教师教授。结合实地调研，何琳还发现，目前我国各地学校关于健康教育的教材五花八门。今年两会，他也将在提案中建议将职业健康纳入中小学课程。

来源：中国青年报

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