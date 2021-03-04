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中国民办教育协会常务副会长兼民办教育研究院院长胡卫委员：民办教育 分类管理促进民办学校健康发展

2021年03月04日08:26 | 来源：光明日报
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原标题：民办教育：分类管理促进民办学校健康发展

五年来，我国民办教育制度建设取得重要进展。2016年前后，一系列涉及民办教育的法律修订和政策出台，使我国民办教育进入了按照非营利性和营利性分类管理的新时代。眼下，凡是选择为非营利性办学的民办学校，法人性质上就是纯公益事业，这类学校及其师生都可以享有与公办学校同等权益。与此同时，法律允许除义务教育阶段之外的民办学校，可根据举办者意愿选择登记为营利性学校，并可从办学结余中获得合法收益。这有利于进一步调动社会力量办学的积极性，促使更多社会资金转化为教育资源。

五年来，民办学校内涵发展有了长足进步。越来越多的民办学校举办者清醒认识到，要维持并强化竞争优势，必须打破“目标锁定”和“路径依赖”，适时将战略重心从以规模扩张和粗放经营为主要特征的外延式发展，转向以质量提升和特色培育为主题的内涵式发展上。在与公办学校的差别定位和同类学校的错位竞争中，一大批以素质教育为导向且特色鲜明、质量过硬的民办学校不断发展壮大。

五年来，民办教育行业秩序得到更好规范。突出表现为：一是民办幼儿园过度逐利问题得到制度性规范，民办学前教育公益性、普惠性更加凸显，各类托育保教收费逐步回落到百姓可承受的范围。二是随着“公民同招”等举措稳步实施，义务教育民办学校招生工作更加有序。三是经过多年持续整顿，校外培训机构野蛮生长的态势得到很大遏制。四是各级各类民办学校法人治理持续改善，内控制度不断健全，总体办学生态呈现出健康、和谐、可持续发展的良好态势。

（本报记者晋浩天采访整理）

(责编：宋晨、宋鹤立)

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