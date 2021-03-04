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浙江金融职业学院院长郑亚莉代表：职业教育进入发展新阶段

2021年03月04日08:25 | 来源：光明日报
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原标题：职业教育：进入发展新阶段

“好课堂是立德树人的重要平台，有了好课堂，高素质技术技能人才培养才有保障；好课堂是学校高质量发展的重要阵地，教育改革只有深入课堂层面，才能有力推动学校高质量发展。”今年年初，我在学校“金院好课堂”总决赛现场对全校教师这样说。学校教学技能竞赛的变化，是深化职业教育改革的生动写照。2018年起，原全国职业院校信息化教学大赛调整为职业院校教学能力比赛，纳入全国职业院校技能大赛赛事体系，更注重课程教师团队协作、课堂教学实施等在教书育人过程中的作用。

微观进步源于顶层设计的逐步完善。2019年1月，国务院印发《国家职业教育改革实施方案》，指出“职业教育与普通教育是两种不同教育类型，具有同等重要地位”，正式确定职业教育在我国教育体系中是一个单独种类的教育。

五年间，职业教育改革的步伐越迈越稳，职业教育服务地方和行业的能力逐步增强。全国职业院校每年培养1000万左右的高素质技术技能人才。在现代制造业、战略性新兴产业和现代服务业等领域，一线新增从业人员70%以上来自职业院校毕业生。教育部批准22所学校开展本科层次职业教育试点，打破了职业教育止步于专科层次的“天花板”；构建了职业教育国家教学标准体系，一批优秀的职校教师成为国家“万人计划”教学名师。

“十三五”期间，从“层次”到“类型”，职业教育进入高质量发展新阶段；“十四五”期间，从质量到品牌，职业教育发展将迎来更繁荣的春天。今年全国两会，我带来了一份关于加快推进本科层次职业教育政策落地的议案，希望能为职业教育改革发展贡献力量。

（本报记者晋浩天采访整理）

(责编：宋晨、宋鹤立)

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