原标题：高等教育：创新发展 立德树人

“十三五”期间，我国高等教育取得突破性进展：建成了世界上规模最大的高等教育体系，高等教育毛入学率不断提升，由2015年的40%提高到2020年的54.4%，实现了从大众化向普及化的历史性跨越。研究生教育规模不断扩大，专业学位硕士招生占比目前已超过60%。“十三五”期间授予博士学位33万人，硕士学位339万人。“双一流”建设扎实推进，学科布局更优化、特色优势更突出，服务经济社会能力不断增强。

五年来，高校坚持党的全面领导，对“立”什么、“破”什么有了更好的认识和把握，面对“两个大局”，准确识变、积极应变、主动求变，高等教育质量实现历史性跃升，为“十四五”高等教育高质量发展乃至2035年教育强国目标的实现奠定了坚实基础。

习近平总书记指出，高校立身之本在于立德树人。如今，立德树人作为根本任务的实践和努力，正在高校开花结果——置身我所在的大学校园会有切身感受：大家把全国优秀共产党员、改革先锋、红色理论家郑德荣作为学习榜样；刘强同学被评为2019中国大学生年度人物……校园里典型人物多了起来，大家争当先进的氛围浓了起来。教育部近期调查显示，99.5%的大学生表示“要有爱国情、强国志，更要有报国行”。

高等教育改革与发展，永远在路上。今年全国两会，“双一流”建设、高校思政教育改革创新等话题依然是我关注的重点。

（本报记者晋浩天采访整理）

(责编：宋晨、宋鹤立)