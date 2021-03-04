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中国教育学会副会长、华中师大教授周洪宇代表：学前教育“入园难”得到有效缓解

2021年03月04日08:24 | 来源：光明日报
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原标题：学前教育：“入园难”得到有效缓解

前些年，由于工作关系，我经常到中西部地区的一些农村乡镇幼儿园考察调研，发现这些幼儿园与城里的幼儿园存在较大差距，园区小，房屋旧，设备缺，合格的师资很少。

前不久，我又到武汉远城区及恩施州的一些农村乡镇幼儿园走访调研，令我欣喜的是，这些农村乡镇幼儿园都发生了巨大变化，校园环境更美了，设施更好了，老师和孩子更多了，孩子们有了新桌子、新椅子、新床铺、新玩具和户外活动场地，这些农村乡镇的孩子能在安全、健康、舒适的环境中学习、嬉戏和玩耍。通过交流我还了解到，老师们的待遇也提高了。

“十三五”期间，我国学前教育事业快速发展，普及水平大幅提高，管理制度不断完善，“入园难”问题得到有效缓解。但也要看到，由于底子薄、欠账多，幼儿园总量不多、优质学前教育资源不足等问题依然没有得到根本解决，学前教育发展不平衡不充分问题依然存在。

作为一名教育工作者，也作为一名老代表，我曾多次呼吁并建议尽快制定学前教育法。2020年9月，教育部研究形成了《中华人民共和国学前教育法草案（征求意见稿）》，并已经面向社会公开征求意见，为立法打下了坚实基础，但这项立法仍需各方继续努力。为此，我将在今年全国两会再次建议加快立法工作进程。这是解决我国当前学前教育事业发展中诸多突出问题，促进学前教育事业健康发展的迫切需要和根本保障。我想，有了更完善的法律保障，不管是城里还是农村的孩子们都可以在法治阳光下更加茁壮成长。

（本报记者晋浩天采访整理）

(责编：宋晨、宋鹤立)

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