近日，教育部公布了2020年度普通高等学校本科专业备案和审批结果。量子信息科学、柔性电子学、密码科学与技术等37个新专业被列入普通高等学校本科专业目录。

根据《普通高等学校本科专业设置管理规定》（教高〔2012〕9号），教育部此前组织开展了2020年度普通高等学校本科专业设置和调整工作。经申报、公示、审核等程序，对各地各高校向教育部申请备案的专业予以备案；在以上工作基础上，根据高等学校专业设置与教学指导委员会评议结果，教育部确定了同意设置的国家控制布点专业和尚未列入专业目录的新专业名单。

记者从名单中了解到，包括南开大学、北京理工大学在内的7所高校获批新增设密码科学与技术专业；清华大学获批新增设智能工程与创意设计专业，中国科学技术大学获批新设量子信息科学专业，西北工业大学获批新增设了柔性电子学专业。

同样值得注意的是，西湖大学也出现在了名单上，其获批开设5个本科专业，分别是物理学、化学、生物科学、材料科学与工程和电子信息工程。西湖大学是一所社会力量举办、国家重点支持的非营利性新型高等学校，尚未开展本科生招生。（张盖伦）

(责编：李依环、熊旭)