原标题：全市少年宫今起陆续开学

今天起，少年宫、青少年活动中心等校外教育机构陆续开学。学生开课时须提交学员疫情防控承诺书、健康状况监测表等材料，报到时须凭“绿码”进校上课。

开学前，北京市少年宫发布了春季开学通知，明确提到学生须填写学员疫情防控承诺书、家长接送孩子及安全自护承诺书、学员健康状况监测表，开学第一次上课时交给任课教师。开学报到时，学生须扫健康通行码，通行码为“绿码”且学员健康状况良好，方可返校上课。进出少年宫，学员和家长都要扫健康码、测量体温。每周上课前一日，家长需要根据老师的要求，上报学生近一周的健康情况。

家长接送孩子也有了新规。比如市少年宫明确，一名学生只能由一名家长陪同，刷学员卡进入少年宫。石景山区青少年活动中心的全体老师都要参加“开学演练”，熟悉学生进校活动全流程。“本学期开始，家长送孩子到教学楼下即可，老师会引导不同兴趣小组的学生，按特定线路进入教室。”该活动中心主任吴朝晖说，中心南门广场新开辟了家长等候区，按照楼层和教学项目划分，方便家长接学生，减少人员聚集。“家长不能像以往一样进教室陪孩子上课了，老师会在组织好学生教学活动的同时，通过微信群等方式，及时更新学生上课的情况，让家长安心。”（记者 李祺瑶）

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