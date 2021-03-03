原标题：学位申请本不该“数”论文

“学生申请学位答辩不数论文”“大学不能把学术权力交给期刊的编辑和审稿人”……近日，清华大学校长邱勇在全校教职工大会上的讲话火了，也再次将是否应该取消研究生论文要求的讨论推向高潮。但他也坦言，不卡论文数量并非放松毕业要求；相反，意味着进一步提升教育质量。

要求研究生毕业前发表一定数量的论文，并与拿到学位证挂钩，是当前国内不少高校的“硬规定”。尽管多数学子靠“勤恳码字”都能如期达标，但被此绊住的也有不少。压力之下，五花八门的变通技巧潜滋暗长。有人花重金请人捉刀代笔，有人想着法儿挂靠导师课题……到头来，论文数量上来了，“水分”随之而涨，“论文代写”生意火爆，部分期刊“恃宠而骄”。如此种种，加剧了学术浮躁与不端之风，更有违研究生教育的初心。

“研究生”难过“论文关”，也折射出学术水平到底如何评价的深层次问题。作为创造性思维的结晶，论文数量以及期刊载体，在一定程度上代表着科研能力，但因此“一刀切”就有些跑偏了。究其根本，科研是思维的碰撞、智慧的火光，很难以严格期限框定具体产出。更何况，不同专业性质不一、研究方法各异，尤其是基础学科，侧重理论性、产出周期长，要求三到五年必须“结果”，实在勉为其难。而论文数量多，也并不意味着学术水平高。此前就有抽样调查显示，在校研究生发表的论文中，“博采众长”类多、“原创探索”型少。作为国民教育的最高端，研究生教育核心就在“研究”二字，价值也在“创新”二字，如何优化学术评价、强化“研究性”，是科研“提质”的必需，也是高等教育改革的目标之一。

“创新之道，唯在得人。得人之要，必广其途以储之。”近年来，为强化教育质量评价，国家有关部门频频出招。顶层设计上，国务院专门印发《方案》，明确要求克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的“五唯”现象；实践操作中，教育部严把出口，定期抽检毕业论文（设计），倒逼学生潜心治学。当然，评价系统破旧立新不可能一蹴而就，还需要各地各校真正迈开步伐，有针对性地提升人才“含金量”。

近日，中科大26岁特任教授攻克世界难题的消息刷屏，“硬核”二字铺天盖地，有网友动情留言：“希望‘学术大牛’在本土研究生系统中更多涌现”。据统计，我国研究生培养规模已突破300万大关，只有不断优化评价系统，强化质量导向，才能为更多“学术大牛”创造生长的土壤。（雨馨）

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