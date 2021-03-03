原标题：中央民族大学新校区正式复工

3月2日，中央民族大学新校区项目正式复工。走进位于丰台区王佐镇的中央民族大学新校区施工现场，北京青年报记者已经感受到了逐渐“升温”的开工氛围。工人们佩戴口罩和安全帽在各自岗位上忙碌着，管线焊接声、切割声与基坑开挖土方运输的机器轰鸣声，奏响了校园建设的“复工曲”。

中央民族大学新校区位于丰台区王佐镇青龙湖畔，占地面积1206亩，教学区总建筑面积37.73万平方米，公租房建筑面积26.03万平方米。2017年9月，该项目举行开工奠基仪式，按照统一规划、分步实施的原则分组团组织开展建设工作。目前，教学区正在实施的有三个组团，分别是教学科研楼、社科组团以及理学院等，与此同时，公租房项目于2020年12月30日开工建设。

“中央民族大学新校区项目启动以来，在国家民委的正确领导、有关部委和北京市政府的大力支持及市区各相关部门的积极配合下，建设工作一直在稳步推进之中。”中央民族大学新校区负责人介绍说，截至目前，第一组团（教学科研楼，总建筑面积2.38万平方米）及第二组团(社科组团和公共教学楼、图书馆和计算中心、西区食堂和学生宿舍，总建筑面积14.57万平方米)的整体工程已基本完工，待完成外围市政接驳可进行正式验收；第三组团（包括理学院、经管组团、生环学院、学生活动中心、少数民族艺术教育基地、校医院、体育场、基础设施等建设项目，建筑面积9.48万平方米）已进场施工，其中市政项目计划2021年5月底完工。上述三个组团建筑面积达26.43万平方米，占教学区总建筑面积的70%，可基本满足今年9月第一批5000多名学生入住的条件。

北青报记者走进已完工的第一、二组团建设区域，能够感受到新校区典雅古朴的建筑风貌，与老校区的校园风格遥相呼应。据介绍，新校区整体规划方案由清华大学关肇邺院士领衔设计，突出“中式经典、山水校园”的规划格局以及“分合有致、环环相扣”的设计理念，建筑形态以中国传统的合院式布局为灵魂，形成布局中正、比例均衡、层次丰富的校园空间，将成为丰台河西地区一道亮丽的风景线。

据丰台区住建委负责人介绍，包括丰台站改建工程、轨道交通19号线一期工程在内的市区重点项目春节未停工，中央民族大学新校区、丰台医院提质改建项目等一批重点工程也已于节后陆续复工。为确保重点工程春节后顺利复工复产，区住建委采取了一系列措施，一方面加强政策指导，要求各建设单位制定防控方案，并做好复工计划安排，组织参建各方共同对现场进行全面排查，确保项目建设安全可控。另一方面加强人员管理，对工地所有人员实行实名制管理，外地返京人员全部来自低风险地区，并提供3日内核酸检测证明及健康绿码，进场后7天和14天分别再次进行核酸检测并接种新冠疫苗。与此同时，丰台区还开放了“快速”通道，对申请复工的项目，审核满足防疫和复工要求后，手续立等可取，切实保障重点工程项目建设进度，力争一季度项目建设“开门红”。下一步，由丰台区领导直接统筹、相关区属部门组成的工作专班将继续主动服务、积极协调，为中央民族大学新校区等重大项目顺利推进“保驾护航”。（杨益 蒲长廷）

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