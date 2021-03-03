原标题：八十六岁院士开讲本科生新学期第一课

“今年恰逢建党100周年，同学们要积极学习党史，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，用党的实践创造和历史经验启迪智力、锤炼品格。”3月1日下午，2021年新学期第一天，中国科学院院士、山东科技大学教授宋振骐出现在山东科技大学9号楼报告厅。86岁高龄的宋院士为山东科技大学本科生们开讲新学期第一课。

开课时间未到，报告厅已是座无虚席。当学生们慕名已久的院士出场时，现场响起了长久的热烈掌声。宋振骐看见很多同学带了纸和笔，他笑呵呵地说：“不用记，回头我把PPT留给你们。今天，我们就是谈心，漫谈，只听就行。”

宋振骐是我国实用矿山压力理论学派的带头人，创造性地建立了“以岩层运动为中心”的预测预报和控制为一体的理论体系，为把采场矿山压力研究从定性推向定量，实现煤矿决策信息化、智能化作出重要贡献。1991年，宋振骐当选为中国煤炭领域的第一位院士。

宋振骐从自己的求学与科研经历讲起，他讲到求学时经历的挫折与困难，工作后被误解、被冷落的遭遇。但无论何时，自己始终不改对党的坚定信仰，不改对教育科研事业的赤诚忠心；他讲自己深入现场，把论文写在煤炭生产第一线，把党和人民的需要作为自己的选择，把个人的追求融入社会、国家的发展大局。

课堂上，宋振骐与学生们一起回顾“十三五”建设发展取得的重大成就，解读“十四五”开局的科学部署，详细阐述了中国特色社会主义新时代的特征和大学应该肩负的责任，希望广大学子牢记使命，充满信心踏上新征程。他鼓励学生们要保持积极心态，培养自己敢吃苦、能吃苦的精神，以实干苦干精神承担新使命；要坚持理论与实践相结合，坚持以问题为导向，聚焦我国新时代发展和社会主义现代化建设的重大现实问题，为解决问题提供新理论、新思想、新办法，在科技文化活动和创新实践活动中展现新作为。

针对学生们关心的如何成才成功问题，宋振骐现场给出了四句箴言：一是要有深厚的文化底蕴，二是要有辩证唯物主义的哲学基础，三是要有科学的思想，四是要走解放思想、深入调查研究的发展道路。

讲到兴头上，宋振骐还脱下外套，现场借来一副眼镜和一本厚书作为道具，兴致勃勃地为同学们表演他大学时代演出过的小品《不做啃书匠》片段，寓教于乐，告诫学生们做什么事情都要动脑筋，不要死读书，要顺应时代潮流，大胆创新，砥砺向前。

“上完这堂思政大课，我受到了强烈震动。我看到了老一辈科学家身上折射出来的那种坚韧不拔的拼搏精神、爱校如家的敬业精神、不甘落后的进取精神、追求卓越的求实精神。我们要好好学习，好好传承。”听完开学第一课，山东科技大学工程力学2020级学生汤传旭说。

“宋院士86岁高龄了，讲了两个多小时，没喝一口水，这状态简直比年轻人还好！”采矿工程专业2019级学生陈东祺说，这是一堂内涵丰富、容量巨大，而且幽默生动、发人深省的课。让学生们真切地去理解、去感悟到底应该怎样做人做事、怎样在未来的日子里振奋精神，去实践自己的人生理想。（刘艳杰 信永华 岳姝伶）

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