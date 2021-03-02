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“保姆校长”喜迎读书郎——闽北山区畲族寄宿小学开学见闻

2021年03月02日09:17 | 来源：新华社
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原标题：“保姆校长”喜迎读书郎——闽北山区畲族寄宿小学开学见闻

3月1日，春季开学第一天。清晨六点半，位于闽北山区的政和县西津畲族小学苏醒了。校长庄桂淦与妻子梁纯爱敦促孩子们快起床，帮着低年级的孩子穿好衣服。守过47个春秋，每次开学，仍是庄桂淦心中最有仪式感的日子。

“孩子们都回来了，不仅校园热闹起来了，假期以来我空落落的心也终于被填满了。”春回大地，孩子们如期返校，庄桂淦很开心。

这是福建南平山区唯一一所村级寄宿制小学。当地外出务工者多，在读的160多个学生中过半数是留守儿童，有83个寄宿生，70多个来自单亲家庭。年过六旬的庄桂淦是校长，也是既管学习又管生活的保姆大家长。

庄校长说，大多数孩子的父母因外出打工，没法管他们，因此学校的责任不仅是教书，更要教他们做人。

政和县法院的法官1日走进校园，给高年级同学带来未成年人权益保护的相关知识。“对这些留守儿童来说，法制教育非常重要，他们可以学会用法律武器保护自己，也懂得以后的人生要走正途。”庄桂淦语重心长地说。

不少孩子都说，相比家里，自己更乐意来学校。10岁的叶恩汇是全托的寄宿生，她说：“虽然我也会想家里人，但是周末梁奶奶会给我煮水饺、汤圆，家人也常来看我。”

孩子口中的“梁奶奶”便是庄校长的妻子梁纯爱。家长们愿意送孩子来这所小学就读的主要原因，就是这里有庄校长夫妇，能给孩子们家一般的关怀。

多年前，庄桂淦和同为教师的妻子梁纯爱收留了几个全托的留守儿童。消息传出，远近的困难家庭不断地把孩子送来，从10多个到80多个，算下来，这些年大概有2000名留守儿童从这里毕业。

今年又多了几个新转学来的外来务工者子女。学校床位供不应求，于是庄桂淦设置了一个特殊“门槛”：谁家更困难，就先接纳谁家的孩子。

“这些孩子比较特殊，他们很敏感，所以要尽可能呵护他们完成学业。”庄桂淦说，“将来，他们会走出大山，改变自己的命运。”（新华社记者邓倩倩、赵雪彤）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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