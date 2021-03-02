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开启探月听论道 学史看画励心志

2021年03月02日08:36 | 来源：北京青年报
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原标题：开启探月听论道 学史看画励心志

芳星园中学：用连环画形式展党史

本报讯（记者 武文娟）看党史视频、办连环画展……昨天上午9点，丰台区芳星园中学在学校操场上举办了以《学党史 立大志 做新时代四优中学生》为主题的开学典礼。在典礼上，全体师生共同观看了党史视频短片，并请同学们上台讲述自己新学期的新愿望。不仅如此，学校还为同学们准备了开学“幸运抽大奖”的惊喜，同学们以班级为单位，派代表上台抽奖。 一人一块巧克力、午饭多加一个菜……这些都成为同学们抽奖的奖品。该校相关负责人介绍，这样的举措，就是让同学们开学有惊喜。

北京青年报记者走进丰台区芳星园中学的教学楼，另一个惊喜便出现在眼前，为同学们“定制”的《中国共产党的诞生》连环画展正在举行，多张展板通过图文形式，让同学们一目了然地了解党的历史发展。芳星园中学德育主任徐健介绍，这个连环画展是该校金帆书画院的老师们精心策划的。此外，北青报记者了解到，在开学后的2个月内，学校还将组织全体师生共同参与“绘新时代新景象白描画”的活动，征集师生原创作品为建党百年献礼。

摄影/本报记者 郝羿

海淀：全区查“开学第一餐”

本报讯（记者 王斌）北京青年报记者从海淀区市场监督管理局获悉，目前海淀仍有52所中小学还没有校内食堂，依靠集体用餐配送单位提供外送餐。本学期共有8家配餐单位。昨天正值春季开学第一天，海淀区启动校园食品安全检查，全面检查“开学第一餐”。本月，海淀区将对所有在营的配餐单位、学校食堂，以及校园周边200米范围内食品经营单位进行全覆盖检查。

据了解，海淀区的中小学和幼儿园大部分有学生食堂供餐，但是由于不同学校位置、面积和历史发展原因，目前仍有52所中小学还没有校内食堂，依靠集体用餐配送单位提供外送餐，来解决 3.3万名学生和2000余位老师的午餐。外送餐由于送餐距离和时间的影响，配餐单位加工后，餐品存放时间远远比在校内食堂存放的时间要长，一直是食品质量安全监管中的重点和难点。

昨天上午，北青报记者来到北京得利兴斯食品有限公司，这是海淀区8家配餐单位之一，为中小学提供外送餐服务。“这次执法检查的重点内容是学生餐配送企业原材料采购和进货查验、加工制作和分餐操作是否符合食品安全操作规范、配送车辆和配送容器的定期消毒、学生餐运输时限和食用时限等是否符合要求，以及从业人员健康管控情况，是否落实佩戴口罩等个人疫情防护措施。”海淀区市场监督管理局餐饮科相关负责人介绍说。

北青报记者了解到，为全力保障新学期辖区内学校食品安全，海淀区市场监督管理局制定下发专项检查工作方案，3月将完成对海淀区所有的475家中小学和托幼机构、133家社会办幼儿园、217个高校食堂，一共694个单位和校园周边200米范围内食品经营单位的全覆盖检查，为海淀区广大师生食品安全和生命健康保障护航。

摄影/本报记者 袁艺

北师大实验中学：邀科学家讲航天故事

本报讯（记者 蒲长廷)昨日，北师大实验中学的开学第一课别开生面，学校邀请中国探月工程首任首席科学家欧阳自远院士和“天问一号”总设计师孙泽洲研究员为实验学子讲述中国航天人飞月球、奔火星背后的故事。

在一片掌声雷动中，欧阳自远院士来到讲台中央，在被问及为何选择地质专业，以及祖国航天科技的发展意味着什么时，他用切身经历讲述了许多引人入胜的故事。

欧阳自远院士回顾了从上世纪60年代到90年代他的心路历程和工作经历，其中特别谈到了他利用0.5克月球样品进行研究并发表14篇论文的故事。他谈到，没有人告诉我究竟要去月亮做什么，那我就要去试试。地球是人类的摇篮，但人类绝不会一直生活在摇篮里。90年代初期他极力建议国家启动探月工程，并且开展长达10年科学论证的经历，让在场的师生更深刻地理解了航天之于国家发展的意义。

学生代表朱子奕作为实验中学天文社社长，深受两位前辈的鼓舞，他表示将努力学习，成就自己的航天梦想。摄影/本报记者 杨益

十一学校一分校：开学首日派“福袋”

本报讯（记者 林艳）昨天开学第一天，十一学校一分校的同学们清晨刚刚踏入校门，就收获了一份新学期的“小惊喜”。校门口，每位同学领取到了一份由学校派发的新年福袋，里面装有老师对每一位一分校学子的祝福卡片和大白兔糖果，满满都是甜蜜与幸福。

“回望过去一年，是广大医务人员白衣为甲、逆行出征，用血肉之躯筑起阻击病毒的钢铁长城；是无数劳动者勤勤恳恳、辛苦耕耘，共同托举起中国经济的逆势上扬……正是千千万万个普通人的拼搏奋斗，共同铸就了我们国家豪情万丈的砥砺前行”，今年为贯彻防疫要求，十一学校一分校的同学们在各自的教室内参加了一场线上开学典礼，向每一位奋斗着的中国人致敬，砥砺每一位积极阳光的学子在新的学期中努力前行。作为孩子们的成长引路人——十一学校一分校校长刘艳萍，也向学生们讲述了她自己的成长故事。

有意思的是，作为该校一项特色的例行项目，今年学校升级版的“校长有约”师生交流活动，也在昨天开学第一周的升旗仪式上闪耀登场，在学校吉祥物小海和小棠的见证下，随着抽奖指令的发出，全校同学的名字会在大屏幕上滚动。通过大屏幕随机抽取的9名幸运学生，将作为第一期“校长有约”小嘉宾，在午餐时间和校长共进“牛气满满开学餐”，同时也收获了一份幸运福袋，将幸运福袋带回班级，分享给同班同学、传递“牛气”。

摄影/本报记者 崔峻

(责编：郝孟佳、熊旭)

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