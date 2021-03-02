原标题：1400余名督学专项督导开学防疫

昨天，全市中小学校、幼儿园2021年春季学期全面开学。市教委、市政府教育督导室组织1400余名挂牌责任督学对全市中小学校幼儿园进行全覆盖的专项督导，督导围绕学校人员返校、疫情防控、安全工作、相关保障等4个方面17项具体内容，全面了解学校开学情况。

昨天早上不到7点20分，天空还飘着雪花，西城区责任督学刘建文就早早来到康乐里小学督导学校开学情况。刘建文从学校校门开始，查看了学校入校登记情况，同学进校时戴口罩和体温监测等情况。随后，他又分别走进食堂、教室等区域了解学校的疫情防控、教室上课情况以及学校安全管理等方面的工作情况。“今天进班的时候，老师给你测体温了吗？你的体温多少度？”“食堂的食物从哪里采购的？食堂师傅健康状况是否做到每天健康监测？”刘建文一边检查，一边与学生和相关人员进行交流。

该校校长王良妍介绍，该校干部、员工在开学前一周就投入到各项开学准备中，学校在开学前请专业机构对校园环境进行全面消杀，对设备设施进行维护。学校食堂提前一周进行设备试运行，餐具、厨具进行全面消毒。学校还对全体师生员工进行健康追踪台账，整个假期全员监控身体健康状况及人员流动情况，确保所有人员排查追踪到位。全体教职员工均持三天核酸检测阴性证明上岗。学校在开学前还进一步完善了学校防控工作的各项制度、流程和应急预案。以学生在校一日生活的三大环节十五个场景设计为基础，形成精细化、规范化、全员全流程全方位管理体系。学校全天封闭管理，一校区一策、一年级一方案、一班级一流程实施年级相对闭环管理，实行错峰、分散上学、放学、体育锻炼，避免人员交叉密集，确保学生在校安全。除此之外，学校开学前还进行了全员急救培训，取得了初级急救证书。“今天的督导情况比较满意，学校在各个方面的准备工作都做得比较充分。”刘建文表示，如果在督导检查的过程中发现问题，将及时督促学校整改。

西城区教委主任王攀表示，开学首日，西城区组织52位专兼职挂牌责任督学，以实地入校检查的方式督促、指导中小学、幼儿园在疫情防控、安全、开学准备等方面的工作，做到全面开学，正常开学，安全开学。此外，西城区还专门组织了2.6万名教职员工，在开学前做了核酸检测，做到开学必检。

据了解，此次全市专项督导主要围绕学校人员返校、疫情防控、安全工作、相关保障等4个方面17项具体督导内容开展。依托北京市教育督导信息管理平台，挂牌责任督学通过手机移动端实时填报督导检查情况，当日汇总形成督导报告，为市区有关领导和相关部门及时了解开学情况、进行教育决策提供一手信息参考。

文/本报记者 武文娟 摄影/本报记者 郝羿

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