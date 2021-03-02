人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

北京中小学校及幼儿园开学 1400余名督学专项督导开学防疫

2021年03月02日08:29 | 来源：北京青年报
小字号
原标题：1400余名督学专项督导开学防疫

昨天，全市中小学校、幼儿园2021年春季学期全面开学。市教委、市政府教育督导室组织1400余名挂牌责任督学对全市中小学校幼儿园进行全覆盖的专项督导，督导围绕学校人员返校、疫情防控、安全工作、相关保障等4个方面17项具体内容，全面了解学校开学情况。

昨天早上不到7点20分，天空还飘着雪花，西城区责任督学刘建文就早早来到康乐里小学督导学校开学情况。刘建文从学校校门开始，查看了学校入校登记情况，同学进校时戴口罩和体温监测等情况。随后，他又分别走进食堂、教室等区域了解学校的疫情防控、教室上课情况以及学校安全管理等方面的工作情况。“今天进班的时候，老师给你测体温了吗？你的体温多少度？”“食堂的食物从哪里采购的？食堂师傅健康状况是否做到每天健康监测？”刘建文一边检查，一边与学生和相关人员进行交流。

该校校长王良妍介绍，该校干部、员工在开学前一周就投入到各项开学准备中，学校在开学前请专业机构对校园环境进行全面消杀，对设备设施进行维护。学校食堂提前一周进行设备试运行，餐具、厨具进行全面消毒。学校还对全体师生员工进行健康追踪台账，整个假期全员监控身体健康状况及人员流动情况，确保所有人员排查追踪到位。全体教职员工均持三天核酸检测阴性证明上岗。学校在开学前还进一步完善了学校防控工作的各项制度、流程和应急预案。以学生在校一日生活的三大环节十五个场景设计为基础，形成精细化、规范化、全员全流程全方位管理体系。学校全天封闭管理，一校区一策、一年级一方案、一班级一流程实施年级相对闭环管理，实行错峰、分散上学、放学、体育锻炼，避免人员交叉密集，确保学生在校安全。除此之外，学校开学前还进行了全员急救培训，取得了初级急救证书。“今天的督导情况比较满意，学校在各个方面的准备工作都做得比较充分。”刘建文表示，如果在督导检查的过程中发现问题，将及时督促学校整改。

西城区教委主任王攀表示，开学首日，西城区组织52位专兼职挂牌责任督学，以实地入校检查的方式督促、指导中小学、幼儿园在疫情防控、安全、开学准备等方面的工作，做到全面开学，正常开学，安全开学。此外，西城区还专门组织了2.6万名教职员工，在开学前做了核酸检测，做到开学必检。

据了解，此次全市专项督导主要围绕学校人员返校、疫情防控、安全工作、相关保障等4个方面17项具体督导内容开展。依托北京市教育督导信息管理平台，挂牌责任督学通过手机移动端实时填报督导检查情况，当日汇总形成督导报告，为市区有关领导和相关部门及时了解开学情况、进行教育决策提供一手信息参考。

文/本报记者 武文娟 摄影/本报记者 郝羿

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部