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教师不该奉行“庸俗功利学”

唐海真
2021年03月02日08:28 | 来源：北京青年报
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原标题：教师不该奉行“庸俗功利学”

3月1日贵报评论《“势利”教师被撤资格：教育不能被“成功学”蒙蔽》，对个别教师戴着变色眼镜对待学生及其家长的做法提出了批评。

把家长是否当官、家庭经济条件是否富裕当做衡量素质高低的标准，暴露了个别教师的媚俗心态，以如此偏颇的“高论”教育学生显然站不住脚。一个人的素质高低，与从事哪种职业、当不当官以及挣钱多少并无直接关系。因为，职业没有高低贵贱之分，人更没有高低贵贱之分。

不管是谁，只要能够做一个对国家、对社会、对人民有益的人，不论从事哪种职业，哪怕不当官、挣钱比较少，照样值得尊重和尊敬。

不论学生出自什么样的家庭，不论学生的家长从事何种职业、当不当官、挣钱多不多，教师对学生及其家长都应该一视同仁，这是学为人师、行为示范者最基本的职业道德修养，而不能根据家长的职业和家庭经济状况人为将学生分为三六九等，否则，就是存心对学生进行差别教育，不仅带有浓重的功利色彩，还灌输庸俗的价值观。

身为人类灵魂的工程师，教师就应该对所有的学生因材施教，切实做到有教无类。但愿对个别教师的惩戒能警示抱有同类心态者，从而唤醒他们内心深处的良知，敦促他们以高度的职业荣誉感和责任感捍卫师德尊严，以高度的自觉坚决摒弃庸俗功利学，绝不能当“势利眼”误人子弟。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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