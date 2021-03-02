胡欣红

原标题：“天才少年”是怎样培养出来的

近日，26岁中科大数学家陈杲破世界难题的消息全网刷屏。据悉，陈杲攻克的是一道复微分几何领域的“世界难题”，论文在世界知名数学期刊《数学新进展》在线发表。目前，他的论文已经引发国际数学界的关注，被美国科学院院士劳森等人第一时间引用。

值得关注的是，这位年轻教授曾经被称作“天才少年”，14岁考入中科大少年班，18岁就赴美攻读博士，有着超高的“人生起点”。“别人家的孩子”究竟是怎么培养出来的，引发了舆论热议。

每有神童涌现，都会引起公众的极大关注。尤其是为人父母者，巴不得从神童身上窥探些许“机密”，而后“复制粘贴”一番。抛开形形色色的假神童，确实不乏天赋出众的真神童。但令人可惜的是，不少神童都跌入了“小时了了，大未必佳”的“伤仲永”式惨淡结局。

陈杲的父亲陈钱林一直深耕教育工作，对子女教育有自己的一套方式方法。他表示，儿子陈杲取得了今天的成就，自主学习和个性化教育发挥了重要作用。发现儿子的数学天赋后，为了排除干扰，让其更加专心在自己的兴趣学科上，陈钱林让儿子放弃一些学习项目，如艺术学习和教师普遍要求的书写训练等。在陈杲上小学后，怕儿子受到标准化作业的消极影响，就决定让其免做老师的作业，同时从数学入手，引导他学会自学。

君子有所不为而后方能有所为。正是因为陈钱林大胆地放弃了一些东西，让陈杲免于作业的困扰和标准答案的束缚，最大程度地遵从自己的意愿，激发了自身的潜力，实现了“开挂”人生。

现实中，在某一领域拥有天赋的孩子并不鲜见，可问题是他（她）的爱好能得到充分尊重并得以施展吗？当下的学校，大多强调统一管理，甚至有不少学校将学生的时间“精准”分配给每一门学科，习惯于“被安排”的孩子，能实现个性化成长吗？迫于“现实”的巨大压力，又有几个家长敢于像陈钱林这般取舍呢？这涉及家长的教育定力以及见识眼界等深层次的东西，绝不是可以简单“抄作业”的。因后天教育不当而毁掉的“神童”究竟有多少，值得深思。

倡导孩子“读书自由”，强调个性化教育和自主学习，注重呵护孩子的创新能力，“天才父亲”的“教育经”，让孩子深深地喜欢上了数学，在持之以恒的努力下取得了巨大的成就。事实上，近年来媒体报道的一些“天才少年”，其成长路径也基本如是。13岁上浙大的“天才少女”陈舒音“没上过补习班，父母也没有额外辅导”，从小就是遵从自己的兴趣学习；五年级拿美国奥数金牌，七年级拿澳大利亚数学奖的“数学神童”叶丰硕坦言，学习奥数是因为兴趣爱好，“玩不玩竞赛没关系，最重要的是学得尽兴，玩得尽兴”。

“神童”其实不是刻意“造”出来的。顺其自然，孩子才能如有“神”助，最大程度地发挥出潜能，做最好的自己。世界上没有完全相同的两片树叶，孩子的教育不能简单复制，但基本的规律和原则具有借鉴意义。因材施教，尊重个性，呵护兴趣，培养自主学习能力，这些教育的金科玉律适用于每一个孩子。

(责编：郝孟佳、熊旭)