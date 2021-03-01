人民网北京3月1日电 （记者孙竞）教育部今天发布2020年全国教育事业统计主要结果。据统计，2020年，全国共有各级各类学校53.71万所，在校生2.89亿人，专任教师1792.18万人。

根据数据，2020年全国学前教育毛入学率达到85.2%。全国共有幼儿园29.17万所，入园儿童1791.40万人，在园幼儿4818.26万人。其中，普惠性幼儿园在园幼儿4082.83万人，普惠性幼儿园覆盖率达到84.74%。

2020年，全国共有义务教育阶段学校21.08万所，招生3440.19万人，在校生1.56亿人，专任教师1029.49万人。其中，普通小学15.80万所，招生1808.09万人，在校生10725.35万人，小学学龄儿童净入学率99.96%。初中学校共有5.28万所，招生1632.10万人，在校生4914.09万人，初中阶段毛入学率102.5%。

2020年，全国高中阶段共有学校2.44万所，招生1504.00万人，在校生4127.80万人，高中阶段毛入学率91.2%。其中，普通高中1.42万所，招生876.44万人，在校生2494.45万人，专任教师193.32万人。中等职业学校9865所，招生627.56万人，在校生1628.14万人，专任教师84.95万人。

在高等教育方面，全国共有普通高校2738所。其中，本科院校1270所（含本科层次职业学校21所），高职（专科）院校1468所。各种形式的高等教育在学总规模4183万人，高等教育毛入学率54.4%。2020年，全国普通本专科共招生967.45万人，在校生3285.29万人。招收研究生110.66万人，在学研究生313.96万人。全国普通高等学校共有专任教师183.30万人。

在特殊教育方面，2020年，全国共有特殊教育学校2244所，招收各种形式的特殊教育学生14.90万人，在校生88.08万人，特殊教育学校共有专任教师6.62万人。

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