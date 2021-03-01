原标题：春天的第一堂课，我们都准备好了！

春天已至，万象更新。

在3月的第一天，全国多地的中小学生将迎来崭新的学期。开学前夕，记者在各地校园里，看见师生们返校井然有序、热情满怀。新的一年，大家都铆足了“牛劲”！

准备充分，疫情防控不松懈

春雨蒙蒙，寒意料峭。

在北京市第十一中学门前，住宿生等部分同学已开始返校。校园内的地面上贴上了黄色的一米线标识，学生在标识的引导下通过体温检测处。经过检测设备时，电脑屏幕上都会显示体温、学生姓名、是否戴口罩等信息，桌子上还备有消毒湿巾、口罩、体温计等物资。

“周日（2月28日）和周一（3月1日），学生将分两批错峰返校。”北京市第十一中学德育副校长谭雪涛说，开学前我们对校园环境进行了彻底消杀和卫生清洁，对教室、办公室、实验室、图书馆、食堂、宿舍、公共卫生间、饮用水设施等重点部位做好通风和消毒。开学后，还将继续引导师生增强防护意识，科学佩戴口罩，勤洗手、常通风、保持1米以上社交距离等卫生健康习惯。

伴着淅淅沥沥的小雨，山西省太原市部分学校的高一高二年级学生开学了。

太原市第四十八中学校副校长潘国礼介绍，学校和老师们的开学准备工作在一周之前就已开始，因为有了丰富的经验，今年的防疫工作也更加有序、高效。与去年相比，今年的工作更为全面，除了新冠肺炎疫情的防控，还包括了春季其他流行病、防火、食品卫生等内容。

在历经过去一年疫情防控的考验后，平安健康成了孩子们心中的新年愿望。

“2021年，希望家人、老师、同学们都健健康康，大家都像牛一样强壮！一起把病毒赶跑！”小学生罗婧漾手握一张新年心愿卡、踮起脚投进了心愿箱里。

罗婧漾来自江西省宜春市袁州区文笔峰小学二年级（3）班，在开学首堂班会课上，班主任老师陆雯晴得知她的心愿后，向学生们诉说着新年希冀：“新学期，让我们做勤奋刻苦的小‘勤’牛；做身心健康的小‘壮’牛！”

“神兽”回笼，充满希冀焕然新

开学在即，为保证孩子们能以最佳状态投入到新的学习生活中，家长和孩子们都在做开学前的准备。

辽宁省锦州市古塔区保安第二小学五年级（4）班学生董泽林的家长说，学校在开学前一周，通过微信公众号全方位地给家长和孩子们提供了开学前应做的准备工作，对孩子做好开学前的准备特别有帮助。

返校后，新发的教材包好书皮，准备好各学科要求的笔记本、作业本和新文具。最后，和孩子一起梳理假期生活，制定新学期计划，孩子在对新学期的希冀中自然地完成了心理准备。

对于很多家长而言，与去年延迟开学相比，今年的新学期是“全面、正常、安全的开学”。

“‘大公主’今年12岁，正在上小学五年级；‘小公主’6岁，还在上幼儿园中班。”说起即将到来的开学，山东省济南市家长姬向君说，新学期来了，孩子和家长都要有所改变，心理也需要及时调整，放假期间对自己要求相对宽松，开学后要尽量减少应酬、加班等晚归因素，抽出更多时间和孩子们一起成长。

开学之际，江西学生家长们发现，孩子教育缴费更方便了。“现在登录‘赣服通’，不跑腿不排队，费用掌上缴。”江西省宜春市家长易庆梅说，只需要动动手指、点点手机，便可实现随时随地、足不出户地缴纳各类教育费用。

记者从江西省教育厅了解到，截至目前，从幼儿园到大学，“赣服通”已接入4500余所公立学校，其他学校也正在陆续接入中。

开学首课，家国情怀“种”心中

升国旗，唱国歌，红色研学，学党史，传承中华传统文化……开学季是增强学生思想教育的重要节点，“培育家国情怀”也成了关键词。

“中国共产党的宗旨是什么？”“党徽上的图案有哪些？”……每回答对一个题目，这张“船票”上就多了一个小小的印章，最终还能凭借印章数量兑换奖品，不一样的报到活动让孩子们兴致盎然。在湖南省长沙市实验小学，系列活动的开展，为孩子心中厚植爱党基因。

唱响红色经典，汲取红色营养，传承红色基因。广东省广州市朝天小学在开学第一次少先队活动课上，二年级的队员们开展了“唱支赞歌给党听”的“向阳章”考章活动，同学们精神饱满，热情高涨，歌声自信嘹亮。

拥抱优秀传统文化，厚植爱国爱家情怀。

在江西省万载县康乐街道中心小学，学生们集体展示亲手写的毛笔字迎接新学期；在山东省济南市舜耕小学的门口，三位老师扮成三头小牛，代表“最美中国年”“红色中国年”和“喜庆中国年”，在校门口迎接学生们的归来；在广东省广州市天河区珠江新城猎德幼儿园，精彩的龙狮表演引来现场阵阵喝彩……

一年春作首，万事贵争先。春天的第一堂课，我们都准备好了！（记者黄浩然、赵琬微、杨淑馨、谢樱、李恒、王莹、萧海川、李紫薇）

(责编：郝孟佳、熊旭)