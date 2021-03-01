原标题：为每一位毕业生寻找“最优出路”

【代表委员履职记】

“00后已成为高校大学生的主体，他们对未来的就业期望值会越来越高。高校有责任不断提高就业指导服务工作的质量，满足毕业生对美好前程的向往，以及社会对高校人才培养质量和职业发展能力的期望。”在全国人大代表、扬州大学校长焦新安看来，“稳就业、保就业”是2020年的头等大事，努力让每一位毕业生找到心仪的工作是他最大的心愿。

2020年全国两会期间，焦新安在提案中建议，要尽快制定并出台高校毕业生就业指导服务质量国家标准，不断创新就业创业工作形式，提升毕业生就业创业核心竞争力，努力促进毕业生更充分、更高质量就业。

“毕业生就业工作质量是反映高校人才培养质量的主要指标之一。”焦新安认为，要明确国家教育主管部门承担制定并出台高校毕业生就业指导服务质量国家标准的顶层设计、制度建设、保障措施、工作内容等各方面的内容，做好分级分类的高校毕业生就业指导服务质量国家标准规范，同时还应兼顾不同学历层次的就业指导服务工作的质量标准，确保标准的形成能够“建必期于用，用必适于地”。

早在2018年5月，扬州大学毕业生就业指导服务工作在全国率先通过ISO9001质量管理体系认证，成为全国第一家获该项质量管理体系认证的高校，形成了高校就业创业工作领域的“扬大方案”。

“将ISO9001标准应用于高校毕业生就业指导服务领域，在一定程度上可以更好地支撑高校毕业生就业指导服务质量国家标准，具有开创性意义。”2020年，在焦新安的推动下，扬州大学按照ISO9001质量管理体系暨毕业生就业指导服务规范的要求，进一步完善职业生涯指导标准化体系建设，学校被认定为首批江苏省大学生职业生涯教育示范基地，1个服务育人类项目获得教育部高校思想政治工作精品项目。此外，学校组织精干力量，加强就业创业综合评价标准研究，承接了教育部委托的《地方本科高校就业创业综合评价体系研究》课题研究。

疫情期间，扬州大学启动“互联网+就业”模式，通过一系列“云就业”举措，推动“云招聘”“线上面试”“网上签约”“不见面审批”等多个线上就业指导服务流程的规范化、程序化、标准化建设，赢得了广大毕业生的真心点赞。

“教育部将结合你们的建议，参考全国高校毕业生就业指导服务工作中的实践经验，积极探索研究建立一套高校毕业生就业指导服务标准化体系。”去年9月，教育部对焦新安的建议做出了专项答复。

焦新安介绍，目前扬州大学正在积极构建一个集大数据分析、课程教学、智慧平台于一体的，符合新时期全程化、全员化、专业化、智慧化“四化”标准的毕业生综合就业指导服务育人体系，不断提升从入校到离校的“大就业全链条式服务育人”效能。“我们希望形成影响省内、辐射全国的可借鉴、可推广、可持续的‘扬大范式’，实现高校毕业生就业指导服务育人标准化建设在人才培养中的实效突破、创新突破。”焦新安说。

今年，焦新安继续关注、推动毕业就业工作，还将就“加快建立大学生高质量就业支持体系”和“建立毕业生体检档案共享机制”提出建议，助力每一位高校毕业生圆梦美好生涯。

（本报记者 苏雁 本报通讯员 吴锡平）

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