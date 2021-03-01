原标题：谁来解救深陷“作业旋涡”的家长

2月23日，一则“中小学不得要求家长检查、批改作业”的新闻弹窗让崔莉（化名）眼前一亮。她的女儿在北京市某小学一年级就读。刚刚过去的寒假，崔莉为孩子的作业操碎了心。

孩子进入小学的这半年，崔莉的生活发生了翻天覆地的变化。工作日的晚上，原本的休息时间都被孩子的作业占满。崔莉每天都要对照记作业本的内容告诉孩子作业是什么，如何完成，完成后还要进行检查订正，并在记作业本上签字。

如今，这样的情况也许会有所改变。

在2月23日教育部召开的新闻发布会上，教育部基础教育司司长吕玉刚表示，任课教师要认真批改作业，及时做好反馈，注重加强面批讲解，认真分析学情，对存在的问题做好学生答疑辅导。不得给家长布置或变相布置作业，不得要求家长检查、批改作业。

学生的作业，家长的“包袱”

为了作业，崔莉和孩子每晚的时间都被占用了。

“每天，孩子的作业会按照学校的安排记在专门的记作业本上，但是很多要求小朋友看不懂，都需要我们看着本告诉孩子怎么写。写完作业后，虽然批改作业不是学校要求的，但是家长们都要检查一下。同学们没有错题，我们也不希望自己的孩子出现错题，我们就在这样的‘内卷’下‘被迫’订正作业。最后，学校要求家长每天在记作业本上签字。”崔莉说。

“作业”是中小学学生和家长永恒的关键词。由中国儿童中心主编的《中国儿童发展报告(2019)》显示，在上学日，平均每个儿童的校外生活时间分配中，花费时间最多的类别是做作业（包括学校作业、课外班作业、家长布置的作业、其他作业），占时87.85分钟（其中学校作业平均占时62分钟），其次是外出游玩（45.82分钟），第三是电子产品使用时间（43.24分钟）。

报告指出，随着学段的提高，儿童上床睡觉时间越来越晚，起床时间越来越早，睡眠时长、室外活动和玩耍时间越来越少，做作业、使用电子产品时间越来越多，学业压力越来越大，报课外班以加强学习的目的越来越突出，独立性越来越强。

张迪（化名）是湖北省一名二年级小学生的父亲。说起辅导孩子做作业的经历，他也十分无奈。

“我不明白一个二年级的小学生为什么会有这么多作业。因为孩子小，不明白作业的具体要求，每一项作业都得家长指导才能完成，有时候甚至要忙到晚上10点，我都想帮她写作业。”张迪说。

寒假期间，学校各种不同形式的作业也让张迪“头大”。“有的是画画，有的是手抄报，有的是录视频，有的是一些表格需要家长帮助孩子对照完成，然后打印出来批改签字。并且也许是受疫情影响，有的要纸质版有的要电子版，要想把所有寒假作业整理出来，相当于我在公司整理一套文件报表。”张迪哭笑不得地说。

作业为何成了家长的“包袱”？

不久前，华东师范大学课程与教学研究所所长、教授崔允漷等专家撰文指出，如今，中小学生作业功能被改变，成为追求“分数”、惩罚学生和转嫁课堂教学压力的手段。“有的时候，作业被异化为转嫁课堂教学压力的路径。为减轻课堂教学时间紧、任务重的压力，一些教师采用布置课外作业的形式让学生带回家由家长指导完成。”

教育部：不得要求家长检查、批改作业

在不久前教育部召开的新闻发布会上，教育部明确，不得给家长布置或变相布置作业，不得要求家长检查、批改作业。

吕玉刚表示，各地各校要完善作业管理办法，加强学科组、年级组作业统筹，严格按照规定控制作业总量。要切实提高作业设计质量，确保作业难度水平符合学生实际，不得超过课标要求；要将作业设计纳入校本教研，系统化设计一整套符合学习规律、体现素质教育导向和涵盖德智体美劳全面育人的基础性作业。

“鼓励布置分层次作业、弹性作业、个性化作业，注重设计探究性作业、实践性作业，探索跨学科作业、综合性作业，坚决克服机械、无效作业，杜绝重复性、惩罚性作业。”吕玉刚说。

吕玉刚明确指出：“认真批改作业这是教师履行教育职责使命所在，也是教育教学工作的一个基本要求。我们要发挥好作业对巩固学生学习成果、教师科学评价、诊断学情、有效实施因才施教的重要手段，教师必须认真做好作业的批改工作。这个工作要作为教学工作的基本要求和规范来执行。”

此外，吕玉刚表示，要为家长减负。“家长减负涉及两个方面，一方面是不给家长增加负担。我们学校的作业，不能让家长监督学生去完成，也不能要求家长去批改作业，或者签核作业。另一方面，家长也不能给学生留过多的额外作业，包括校外培训的作业。”

这让崔莉看到了希望。“希望这项政策可以尽快落实，也许以后家长们真的可以从被绑架的作业中解脱出来。”

如何控制总量？作业管理并非易事

如何控制好作业的总量？吕玉刚在回答媒体提问时表示，要在学校建立作业的公示制度。

“控制好总量是减轻学生过重作业负担的基础。学校加强作业管理，要加强学科组、年级组关于作业的统筹，不能语文留语文的，数学留数学的，最后加在一起就过量了，学校要合理调控作业的结构和总量。”吕玉刚说。

然而，控制作业的总量并非易事，不少一线教师表示，各科之间谁来统筹，谁来协调，谁留得多谁留得少，有需要相关机制进一步完善。

甘肃省白银市景泰县第三中学教师刘自学告诉中青报·中青网记者，“学校应该有一套完整的作业管理措施。从目前各级各类学校作业方面的管理看，主要放在检查这一块，所检查的内容都是学校及相关机构明确规定了的。而越来越重的中小学生作业负担，恰恰不在检查的这一范围之中。”

刘自学观察到，这些游离于学校管理之外的“隐形作业”包括理科的概念、知识点的抄写，教师校内外印刷的各种习题、单元检测，文科的课文背诵、超量阅读，以及各个科目的预习，等等。

刘自学认为，要明确除学校检查以外的其他作业。如小学低年级坚决不留课外作业；再如初中语文的预习，不得要求提前背诵；除此之外的一切练习题坚决摒弃。“多管齐下，坚决杜绝教师随意乱布置作业的行为，彻底把多余的作业拒之校门之外、家门之外”。（记者叶雨婷）

(责编：李依环、熊旭)