【代表委员履职记】

如何让破“五唯”在高校落地，深化人才评价机制改革，是全国政协常委、民进上海市委主委、中国工程院院士、上海交大副校长黄震今年提案的关键词之一。2月25日记者采访时，他刚刚参加完学校人力资源处组织的一场人才工作会议，拟定新一年交大各类人才的发展规划。“我们一直在努力改革高校传统评价体系的弊病，把‘田赛’和‘径赛’分开比，让每个人都能够‘人尽其才’。”黄震表示。

去年10月，中共中央、国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》，“唯论文、唯帽子、唯职称、唯学历、唯奖项”的顽瘴痼疾，是教育评价改革需要突破的重点和难点。

近年来，在学校党委和行政的大力支持下，黄震带领人力资源处积极推进分类发展多元评价工作，努力构建科学有效的多维人才发展通道，相继出台共计17个系列职称聘任与业绩评价文件，针对不同系列人员已形成一系列晋升通道，一批优秀的专职教学、实验、国防、工程、思政、管理和人文社科实践应用等系列的教师顺利获得职称晋升。

2019年10月，上海交大制定出台了《上海交通大学人文社科实践应用型（艺术）专业技术职务聘任实施细则》。《细则》充分体现人文社科实践应用型岗位的特点和学科发展规律。设计学院的王云，是在《细则》出台后首批成功晋升正高职称的老师。

王云从事风景园林学术研究、设计实践与教学20多年，主持了上海近代园林与江南园林传承、现代公园绿地评价与滨水景观、长三角高密度城区公共空间与景观更新等实践研究，在城市人居环境改善等方面，多次获得园林领域国际奖。“这是我获评副高多年来第一次申请正高职称。虽然做了很多我认为有意义的工作，也得到了同行的充分肯定，但由于缺乏SCI论文，一直没能晋升正高。感谢学校为我们打通发展的通道。”王云说。

2020年，上海交大在专业技术职务聘任工作中探索推行了代表性成果评价制度。代表性成果评价以“立德树人”为根本，以“四个面向”为指引，尊重学科差异，充分发挥学术共同体在学术评价中的主体作用。对于人才的评价不再单纯依据课题、论文或者奖项。对此，校级公共服务支撑平台分析测试中心的饶群力深有体会。

饶群力属于学校实验队伍的一员，在分类发展的指导下，他的工作重心不是怎样争取个人的科研课题和发表第一作者论文，而是助力院系科研队伍取得高质量的研究成果。他对X射线衍射仪定向的创新性应用与研究，为交大老师们提供了有力的实验手段，帮助院系老师解决了一个个实验难题，助力超导材料制备、有机和金属混杂材料成分分析等5个技术方向的科研团队取得重要进展，在国际权威期刊发表了一系列论文。饶群力本人也因此在2020年顺利晋升正高职称。

“我们通过构建多元分类发展通道和人才服务保障机制，努力营造人人皆可成才、人人尽展其才的人才成长沃土，打造一流人才成长地和一流人才聚集地，向建设成具有中国特色的世界一流大学目标不断前进。”黄震说。

（本报记者 曹继军 颜维琦 本报通讯员 江倩倩）

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