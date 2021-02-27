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洪成文：发展交叉学科须解决三个困难

2021年02月27日09:11 | 来源：光明日报
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【对话】

哪些学校适合建设交叉学科门类？设立标准与挑战是什么？对此，记者专访了北京师范大学高等教育研究院教授洪成文。

记者：哪类高校适合设立交叉学科门类？

洪成文：严格说，没有不合适设立交叉学科的高校。在我看来，设立关键在三个因素，一是学科理念要跟上，二是要谋划好目标，三是制度和资源要跟上。就理念而言，有些高校要快一些，比如英国华威大学和新加坡南洋理工大学等，他们秉承的理念很简单：实现跨越式发展，就不得不进行学科扩张，而扩张的重要形式就是走交叉学科之路。

记者：设立的标准是什么？

洪成文：设置交叉学科，为什么要一个标准呢？没有标准，就不可设立吗？交叉学科是鼓励学科创新，而学科创新很难确定一个标准。我想，当前做法应着眼于鼓励交叉学科发展，但只是在少数两个方向上开设一级学科。待时机成熟，再行发展。

记者：设立交叉学科门类，要具备什么条件？

洪成文：交叉学科门类需要什么条件？首先要搞清楚交叉学科发展的困难。第一，在交叉学科发展初期，成果还没有完全出来时，得不到学术界的认可，是最大的困难。第二，在交叉学科发展过程中，将会遇到一个门户和出身的问题。第三，资源捉襟见肘是普遍问题。由于是交叉学科或交叉地带，很难或很少获得大学资源优先配置权。

进一步来说，交叉学科门类设立的条件基本与传统学科门类相当，如学校具备的人才资源以及社会对这门学科的人才需求状况。高校资源好，但社会没需求，则没有建设的基础。社会有强烈需求，但高校缺乏师资、科研资源和保障系统等，也难以争取到这个资格。

记者：交叉学科面临的挑战是什么？

洪成文：就交叉学科门类而言，必须解决三个基本问题，第一是如何给出“交叉学科”的精确定义，定义不明确，很有可能一时热闹，无法持续发展。第二是要防止交叉学科被简单定义为十三个门类之外的一个门类，因其外延的无限扩大，而伤害了该门类的内涵。第三则是谁有资格获得交叉学科专业的招生资格，搞不好就可能成为强势学科的再次瓜分，谁依托的母体学科强大，谁就可获得学科授予权。

从效率来看，交叉学科一定要以交叉为本、效益为本和创新为本。如果交叉不能对传统学科的发展产生刺激或者挑战，那交叉的创新价值就无从说起。

（本报记者 晋浩天）

(责编：何淼、万鹏)

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