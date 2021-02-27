单思思在实验室工作。资料照片

每年新春走基层，平凡人身上那股不平凡的力量，总是深深感染着我，今年亦是如此。因疫情防控需要，今年北京高校有近7万学生留校过年，清华大学医学院2015级博士生单思思和生命科学院2017级博士生徐家璐，就是其中的两位。

采访前，我们通过学校提供的材料和互联网上的信息，对两位90后博士生的情况有了大致了解，这也让身为同龄人的我们，在心里为他们竖起大拇指。

2020年新冠肺炎疫情暴发，单思思所在的张林琦教授课题组，立刻组建了新冠科研攻关团队。刚到家一天的她第一个报名，立刻赶回实验室投入工作。170多个日夜奋斗，单思思所在团队在国际上率先成功解析了新冠蛋白与细胞受体的结构，为疫苗设计与抗体筛选奠定了基础。而徐家璐所在的李赛团队，前不久和外国团队合作的新冠病毒3D高清科普影像问世，他们也成为世界上第一个解出完整新冠病毒真实结构的科研团队。

我们是带着敬佩与好奇，踏上了采访之旅。没想到一见面，便打破了我们对“博士”的固有印象，他们年轻活力，幽默风趣，身上那股“征途漫漫，唯有奋斗”的笃定和决心让人动容。

在实验室，我们逐渐熟络起来后。我问他们，说实话想回家吗？他们都不约而同地说想。但是面对国外出现的突变株，他们还是选择了更为重要的事业。单思思说，做科研就是以跑百米的速度在跑马拉松，现在大家都关心疫苗效果会不会减弱。这个假期还要进一步研究新冠病毒入侵机制和变异的可能性，要拿出硬核成果来守护人民的生命健康。而第一次留校过年的徐家璐，难免有点伤感。但是面对紧张的课题，徐家璐还是选择在实验室过春节。他说，希望早日给奋斗在研发疫苗、药物抗体的科学家提供线索和支撑。

整个采访，我们一行人备受感动和鼓舞，在他们身上我们看到了青年人蓬勃向上的力量。新春走基层，讲述的是人民的故事，奋斗者的故事。过去的一年极不平凡，但也因为不平凡涌现出了许多了不起的90后、00后，而他们正是中国万千青年奋斗者的缩影。

采访结束，汽车缓缓驶出清华校园。青石上“自强不息，厚德载物”的校训映入我眼帘。那一刻，我脑海里不禁浮现思思在采访时说的那句：“一百多年前，革命先烈在国家危难之时挺身而出，那时候他们也不过是我们这样的岁数，时代在变，青年人的勇气不变；挑战在变，青年人的担当不变。”

（光明网记者 刘希尧）

《光明日报》（ 2021年02月27日 04版）

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