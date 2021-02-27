本报记者 张 烁 丁雅诵 吴 月

中国国家博物馆的藏品中，一张泛黄的北京市高等学校招生准考证，将时间定格在1977年。准考证照片上的女孩叫刘学红，梳着两个麻花辫，眼里藏着笑意。

那时的她，正在北京密云高岭公社四大队林业队插队。当年底，刘学红和全国570万考生一同走进高考考场，最终考入北京大学，由此改变了自己的命运。

1977年7月23日，邓小平同志召集一所高校的负责人听取汇报。此前，他还在与中央两位领导同志谈话时指出：“要经过严格考试，把最优秀的人集中在重点中学和大学。”

8月4日至8日，邓小平同志主持召开科学和教育工作座谈会，邀请33位科学家和教育工作者一起座谈，当面听取他们对科学和教育工作的意见。“今年就要下决心恢复从高中毕业生中直接招考学生，不要再搞群众推荐。从高中直接招生，我看可能是早出人才、早出成果的一个好办法。”邓小平同志的话掷地有声。

根据邓小平同志的指示，教育部再次召开全国高等学校招生工作会议，会议通过了《关于1977年高等学校招生工作的意见》。对教育部起草的招生工作文件，邓小平同志亲自进行了修改和审定。他认为文件中的政审条件太繁琐，说：“政审，主要看本人的政治表现。政治历史清楚，热爱社会主义，热爱劳动，遵守纪律，决心为革命学习，有这几条，就可以了。”

10月5日，中央政治局讨论通过了招生工作文件。10月12日，国务院批转教育部《关于1977年高等学校招生工作的意见》和《关于高等学校招收研究生的意见》两个文件，宣布当年立即恢复高考。

高考恢复了！喜讯迅速传遍神州大地，一代有理想、有抱负、渴望知识的中青年人怀着无比激动的心情拿起课本，社会上重新出现了学习科学文化知识的热潮。

1977年冬天，全国570万考生走进考场，他们中有工人、农民，有上山下乡和回乡知识青年，有应届高中毕业生，还有人彼此是师生、兄弟、夫妻……不久后，27.3万名新生踏入大学校园。

高考制度的恢复，为大批知识青年敞开了大学之门，提供了通过考试、靠自己努力和公平竞争获得接受高等教育的机会。自此，“尊重知识，尊重人才”的时代新风让中国焕然一新，国家现代化建设所需要的大批人才开始得到有计划的培养。

教育兴则国家兴，教育强则国家强。40多年来，高考制度为推动我国经济社会发展提供了源源不断的人才保证和智力支持。据统计，恢复高考以来，我国普通本专科招生数累计1.4亿，高等教育毛入学率由1977年的2.6%增长到2020年的54.4%，我国已建成世界上最大规模的高等教育体系，培养了逾亿名高素质专门人才。

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