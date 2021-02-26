人民网北京2月26日电（李依环）24日，清华大学正式发布《关于在新发展阶段进一步深化研究生教育改革的若干意见》和《关于完善和发展大学创新体系的若干意见》两份文件。未来，该校将进一步深化研究生教育改革，全面提升高层次人才培养质量，同时持续创新科研模式，加快建设世界领先的大学创新体系。

据悉，清华大学结合当前研究生教育整体层面存在的问题，针对全校研讨中总结的研究生教育改革发展面临的21个主要问题，提出12条举措，重点包括：健全研究生思想政治教育体系；加强指导教师队伍建设；完善学科专业结构；建立本研贯通培养新模式；加强研究生课程和教材建设；发挥科教融合育人优势；完善产教融合育人机制；健全研究生教育质量保障体系；建立研究生学风建设长效机制；提升研究生教育国际合作层次；构建全覆盖的研究生发展支持体系；加强研究生教育改革的组织实施。

其中，在完善学科专业结构方面，清华大学明确提出将根据党和国家需要以及研究生创新能力培养要求，提前布局和建设相关新兴学科，增设若干高质量的交叉学科，建设一批服务经济社会发展的专业学位项目。

在建立本研贯通培养新模式方面，该校将以学生成长为本，以能力提升为要，推进本研贯通，协调推进研究生和本科生教育改革。实现本研培养方案统筹设计，加强课程衔接，推进学分互认转换，完善本研弹性学制。创新本科生综合论文训练与研究生培养环节的融合衔接。

此外，《关于完善和发展大学创新体系的若干意见》提出，要完善和发展以健康的学术生态为基础，以制度健全、机制畅通的学术治理为保障，以一流学术成果产生和一流人才培养为目标的大学创新体系，不断向科学技术广度和深度进军，成为服务国家发展的战略科技力量。

针对当前制约学校科研高质量发展的具体问题，清华大学提出了13个建设重点，包括营造健康学术生态；完善学术治理机制；创新科研组织模式；加强“从0到1”的基础研究；强化面向重大问题的有组织科研；推进学科布局和学科建设；促进人文社会科学的创新发展；建设高水平的创新人才队伍；提升高层次人才的培养水平；建设新型智库体系；加强以国家重点实验室为主的重大科技创新基地建设；推进校地校企协同创新；提升国际学术交流合作水平等。

据了解，学校后续还将研究制定两份意见的相关行动计划。

(责编：李依环、申亚欣)