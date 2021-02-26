杰克在英国伦敦大学国王学院留影。

随着中国全球影响力的提升，汉语——这门使用人数最多的语言开始受到更多外国年轻人的青睐。其承载的文化符号与说这门语言的广大人群一起，形成了汉语文化的独特魅力，吸引着越来越多的外国青年学习汉语、探索中国。

如果没有全球性的新冠肺炎疫情，英国青年杰克（Jack）现在会是昆明的一位英文教师。但由于疫情拖慢了来中国的签证办理进度，去年从伦敦大学国王学院心理学专业本科毕业的他只得先在伦敦做实习，延后来华教学计划。

“我计划在毕业后去多个国家工作旅行、挑战自己，等有了充分的人生阅历再确定自己的未来发展方向。”杰克说。

在杰克的计划里，他的第一站便是中国。

杰克首次接触汉语是在2016年和2017年的暑期兼职时。家在英国剑桥的他利用暑假时间泛舟剑河，为来参观剑桥的游客做讲解。由于他接触的很多游客都来自中国，他也学会了一些简单的中文短语，例如“我喜欢你的鞋子”和“欢迎你来学习”。

进入伦敦大学国王学院学习后，杰克选修了中文课程，也在和来自中国的舍友以及其他中国朋友的交流中，对汉语和中国产生了浓厚的兴趣。

“我很喜欢中国食物，像担担面、火锅，我甚至知道伦敦的每一家煎饼果子铺子在哪里。”杰克说。

和杰克所上的中文课同班的大约有10个同学，他们有的是对汉语感兴趣的外国人，有的是华裔。其中，有一名英国同学令他印象深刻——准备毕业后到上海攻读中国历史学研究生学位。

对于杰克来说，汉语是一门充满挑战但学起来很有成就感的语言。

“我觉得最难的部分是声调，最著名的例子就是‘睡觉’和‘水饺’，读音不同，意思便差之千里。虽然困难，但我还是很享受学习的过程，尤其是当我理清一些学习思路的时候，比如明白了‘楼梯’和‘电梯’之间的字义关联，觉得很有成就感。”杰克说。

杰克给自己制定的汉语学习计划是每天学习一到两个汉字，通过日积月累逐步扩展自己的生字量。同时他也喜欢听中文歌、看中国电视剧。

“最开始我看中国电视剧是为了学汉语。看剧的确可以扩展我的词汇量，并让我熟悉中文的发音。但慢慢地，我就被剧情吸引了，我对剧中反映的中国现代城市生活和家庭关系很感兴趣。通过看剧，我也对中国的社会文化有了更多理解。”杰克说。

杰克不仅对看过的中国电视剧如数家珍，也曾经到中国的多个城市旅游，沉浸式感受中国文化和现代生活。

“2019年夏天，我在中国朋友的陪伴下游览了山东的好多城市，之前还去过香港和澳门。我发现中国比我之前想象中的要现代和广阔很多，食物美味、性价比高，我也特别喜欢看晚上公园里的广场舞。”杰克说。

出于对中国文化的喜爱，杰克决定毕业后到昆明做一名英文教师。

“中国是当今世界最重要的国家之一，幅员辽阔，交通便利，文化博大精深，有太多值得探索的地方。我之前的人生一直在英国度过，趁年轻，我想到世界各地看看。”杰克说。（叶倩）

(责编：李依环、熊旭)