联合国世界旅游组织秘书长祖拉布·波洛利卡什维利送上了祝贺。（语言交流合作中心供图）

2020年暑期，英国“中文培优项目”学生积极参加了伦敦大学学院教育学院及所在学校组织的汉语学习展示活动。图为学员成果展示。

2019年，英国“中文培优项目”学生在中国参加“2019年汉语桥——英国培优项目来华夏令营”。图为学生们在北京，运用课堂中学习的汉语和中国游客进行面对面的采访活动。

联合国世界旅游组织（英文简称UNWTO）和西班牙政府日前正式通报，自2021年1月25日起，中文正式成为联合国世界旅游组织官方语言。

在联合国世界旅游组织制作的祝贺视频中，秘书长祖拉布·波洛利卡什维利不仅送上了祝贺之词，还用毛笔一笔一划写下“福”字,送上“新年快乐”的祝福。

“骄傲了”“为中文点赞”……消息一出，不少网友如是评价。

“更好地分享中国旅游业发展经验和机遇”

说到联合国世界旅游组织，它是全球最具影响力的政府间国际旅游组织，现有159个成员国，总部设在西班牙马德里，西班牙为其存约国。中国于1983年加入该组织。

时间回到2007年11月，当月23日至27日，联合国世界旅游组织在哥伦比亚卡塔赫纳市召开第17次全体大会。

在本次会议上，中方提议将中文列为该组织官方语言。全体大会采纳了中方提议，并通过了对《世界旅游组织章程》第三十八条的修正案，即“本组织的官方语言为阿拉伯文、中文、英文、法文、俄文和西班牙文”。但根据联合国世界旅游组织章程规定，该修正案经全体大会通过后，尚须2/3以上成员国履行批准手续后方可生效。

自2007年修正案通过以来，为推动各成员国尽快履行批准手续，促成中文成为联合国世界旅游组织官方语言早日生效，中方与联合国世界旅游组织做了大量工作。2021年1月，修正案批准国达到106个，符合法定数量，修正案正式生效。

文化和旅游部在发布“中文正式成为联合国世界旅游组织官方语言”消息时称：“提升了联合国世界旅游组织作为联合国专门机构的完整性和权威性，提高了中文在国际组织的使用地位和使用比例，有利于我国在全球国际旅游事务中发挥更加积极的作用，更好地分享中国旅游业发展经验和机遇。”

“遇到当地人和你说上几句中文，内心是很感动的”

在中文正式成为联合国世界旅游组织官方语言之前，随着越来越多的国人走出国门，世界各国的旅游从业者学习中文的需求日益增长。

“2019年5月，我到泰国旅游，选的是民宿。房主开口说中文，我瞬间被他的中文水平惊艳到了。”喜欢在世界各地旅游的王林，到过很多国家，“我自己的感受是，会中文的外国人越来越多了，尤其是旅游行业从业者，这不仅体现在亚洲国家，也体现在欧美国家。异国他乡，突然遇到一个当地人和你说上几句中文，内心是很感动的。这大概就是语言的魅力——不仅是交流工具，而且是情感桥梁。”

学习中文的需求催生了各国相关教育机构开设各类“中文+旅游”课程和培训。

早在2017年，由印尼哈山努丁大学、乌达亚娜大学合作创办的印尼首个“旅游汉语培训中心”便开设了综合汉语班、汉语兴趣体验班，同时与巴厘岛旅游部门合作，为接待中国游客的旅行社、酒店、旅游服务部门及管理部门等从业人员开设实用旅游汉语强化班、在岗培训班、补习班等。这背后的推动力量正是随着中国游客的增长，中文导游的需求激增，在当地培养既懂印尼语、又懂中文的旅游专业人才，提高接待中国游客的服务水平显得尤为重要。

中文的实用性并不只体现在旅游业， 2019年国际中文教育大会首设“中文+职业技能”论坛，邀请中外企业与教育专家共同讨论如何开展就业创业对接，正是顺势而为。此举引发不少业内专家关注，也让更多的目光投向国际中文教育与职业教育的融合。

“学习中文，改变了这些孩子的一生”

语言是人类观念和思想表达的工具，是文化的重要载体。随着中国综合国力的不断增强，中文的国际影响力持续扩大，中文在国际社会得到更加广泛的认可，中文正式成为联合国世界旅游组织官方语言正是佐证之一。

相关数据显示，目前全球已有70多个国家将中文纳入国民教育体系，4000多所国外大学开设了中文课程。

作为欧洲中文教育开展较早、基础较好、规模较大的国家之一的英国，近年来将中文列为中小学外语选修课程，纳入素有“英国高考”之称的A-level考试，还于2016年启动“中文培优项目”，项目目标致力于移除中文教学相关制度障碍、建立由学校主导的可持续型中文教学模式、加强中文课程体系建设和师资培养、积累推广语言教学实践经验。截至目前，已有超过5000名英格兰学生通过该项目开始学习中文。

中国农历正月初一，一群来自英国的小朋友用中文送上了春节祝福。他们全部来自中文培优项目。“我的爱好是音乐和中文，我很喜欢中国的音乐，学中文非常好玩，也带来很多机会。”项目学员Evie面对镜头，用中文讲述自己的故事。

正如英国大使馆文化教育处的微信公众号关于“中文培优项目”的介绍中所描述的，“中文对这些孩子而言不仅是每周8小时的课程，也是一次探索新文化的体验、一项可以与10多亿人沟通的技能，甚至可能是一个首次走出英国的机会。”可谓“学习中文，改变了这些孩子的一生”。

因中文而让人生发生变化的海外中文学习者并不鲜见。作为第六届“汉语桥”世界大学生中文比赛获奖选手，拉脱维亚姑娘安泽感叹，正是中文改变了她的命运。

“我的经历证明，与中文结缘是幸福的，与中文共创美好未来也是幸福的，能用中文向全世界传播中华文化和借助中文成为世界和中国的连接点，更是幸福的。”安泽道出的是大家的心声。（文/记者赵晓霞 配图来源：英国大使馆文化教育处微信公众号）

(责编：李依环、熊旭)