记者25日从成都大运会执委会获悉，截至目前，成都大运会已完成5000余名骨干志愿者招募，城市志愿者注册人数突破69万。

据了解，本次大运会志愿者招募按照“馆校对接”原则，结合疫情防控要求，争取团中央、团省委支持招募蓉外赛会志愿者，动员成都市属中学招募校友志愿者，发动在蓉高校招募大学生志愿者，预计招募赛会志愿者2万名。当前，已完成首批在蓉高校赛会志愿者招募名额分配、在线测试、选拔推荐等工作。

此外，目前大运会执委会已开展骨干志愿者线上、线下培训200余场次，组织骨干志愿者4000余人次参与培训演练夏令营，组织500余名骨干志愿者参加“8·18”成都大运会倒计时一周年系列活动、2020年成都马拉松、成都青年志愿服务嘉年华等重要节点活动和大型赛事服务工作。

成都大运会执委会志愿者部下一步将制定志愿者培训工作方案，针对不同岗位服务需求，开展形式多样的线上线下通识和专业培训；完善大运会志愿服务工作制度，确保赛时志愿服务运行高效、指挥有序；推进城市志愿服务小站建设，紧扣重要时间节点，持续开展“爱成都·迎大运”志愿服务活动，动员广大市民特别是青年人积极参与赛会和城市志愿服务。（记者陈地）

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