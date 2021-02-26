丁雅诵

只有职业教育与其他类型教育的衔接渠道越来越融通，职业院校毕业生升学和成才通道越来越宽广，职业教育的竞争力和吸引力才能大大增强

一段时间以来，职业教育领域好消息频传。教育部和广东、浙江两省探索建立“部长+省长”机制，温州、台州每年各投入1亿元专项资金用于推进职业教育一体化，江苏扶持企业和社会力量参与举办各类职业教育……政策红利的不断集聚和释放，为职业教育发展注入了强劲动力。

习近平总书记指出，“技术工人队伍是支撑中国制造、中国创造的重要基础，对推动经济高质量发展具有重要作用。”努力培养数以亿计的高素质劳动者和技术技能人才，是推进我国由制造大国向制造强国转变、由中国制造向中国创造转变的必然要求。职业院校培养的学生，是技术技能人才的主要来源，对于提升人力资本质量，推动产业升级和经济高质量发展，具有重要意义。数据显示，各级各类职业院校每年培养毕业生约1000万人，在现代制造业、战略性新兴产业和现代服务业等领域，一线新增从业人员70%以上来自职业院校。同时也要清醒看到，在全国超2亿的技能劳动者中，高技能人才仅有5000多万人。解决高素质技术技能人才的供需结构性矛盾，亟须职业教育向更高水平迈进。

与其他类型的教育不同，职业教育对外部因素的依赖性更大。推进职业教育高质量发展，需要政府、企业、社会形成合力，为其创造良好的发展环境。各地各部门应从根本上认识职业教育的重要性，加强宏观统筹，将职业教育发展纳入经济社会发展的整体规划，为全面建设社会主义现代化国家提供有力人才保障。从各地的政策举措来看，重视职教、发展职教的氛围正在形成，职业教育得到了更有力的政策支持。

在多种教育形态中，职业教育与经济社会发展关系非常紧密。推进职业教育高质量发展，就要对接产业、优化布局，不断深化供给侧结构性改革。湖南长沙航空职业技术学院取消与市场对接不紧密的专业，构建起少而精的航空特色专业群；上海加紧布局与人工智能、生物医药、养老、护理等新兴产业以及现代服务业相关的职教专业，力图打造精品化职业教育。目前，全国职业院校共开设1200多个专业和10万个专业点，基本覆盖了国民经济各领域。通过深化产教融合，职业院校与当地经济社会发展同频共振的格局清晰可见。

职业教育与普通教育是两种不同教育类型，具有同等重要地位。推进职业教育高质量发展，就必须打通中职、高职、应用型本科教育乃至专业学位研究生教育的衔接渠道，做好职业教育与继续教育、普通教育的协调发展，搭建起人才成长的“立交桥”。2019年以来，教育部批准22所学校开展本科层次职业教育试点，打破了职业教育止步于专科层次的“天花板”。事实证明，只有职业教育与其他类型教育的衔接渠道越来越融通，职业院校毕业生升学和成才通道越来越宽广，职业教育的竞争力和吸引力才能大大增强。

劳动者素质对一个国家、一个民族发展至关重要。发挥职业教育的人才蓄水池功能，把人口红利更好地转变为人才红利，为中国产业迈向全球价值链中高端提供生力军，职业教育必将大有可为、必将大有作为。

《 人民日报 》（ 2021年02月26日 07 版）

(责编：李依环、熊旭)