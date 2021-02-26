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迎来尊重知识的春天

2021年02月26日08:21 | 来源：人民网－人民日报
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如神州大地上的一声春雷，高考制度的恢复，成为无数人改变命运的转折点，中国迎来尊重知识、尊重人才的春天。

作为教育战线拨乱反正的第一项成果，这声春雷，重启了学子们奋斗的梦想之门，为无数年轻人实现自身价值、丰富人生提供了可能；这声春雷，让无数年轻人欢欣鼓舞、奔走相告，看到了知识改变命运的希望。通过高考改变命运，成为一代青年共同的心声。

恢复高考连同一系列改革措施，让中国社会迎来了科学和知识大放光彩的春天。一时间，全国各地的新华书店人潮涌动，不少考生全家出动，连夜排队购买书籍和相关资料。无数青年白天工作、晚上学习，努力把逝去的时间追回来、把落下的知识弥补上。人们为回归尊重知识、尊重人才的正轨而庆幸，为人才向上流动的渠道得以疏通而欣慰，为重新确立“知识改变命运”的理念而备受鼓舞，神州大地因科学和知识而生机勃发。

高考制度的恢复，打开了人才培养与输送的闸门，为国家经济发展建设提供了源源不断的人才支撑。众多青年通过高考，走进高校，汲取知识，成为各行各业发展建设的砥柱中流。也正是在一代代青年的赓续奋斗中，中国从人口大国逐步向人力资源强国转变，创造了令人骄傲的“中国速度”与“中国力量”，取得了世界瞩目的成就。

从1977年到2021年，40多年来，恢复高考在中国历史上已经留下深刻印记。

40多年前，一代有理想、有抱负、渴望知识的中青年人怀着无比激动的心情，带着自己独特的人生经历和丰富的社会经验走进考场，走进课堂，点燃希望。

40多年后，高考制度已融入国家发展和时代进步的步伐，对国家人力资源素质的提高起到重要作用，对国家经济和社会进步做出无法替代的贡献，托举起无数渴望改变、渴望成才的梦想。

从恢复高考这一具有里程碑意义的事件中，我们能看到一个民族依靠教育开创未来的信念、一个国家深化改革增进人民获得感的决心。(赵婀娜)

《 人民日报 》（ 2021年02月26日 06 版）

(责编：李依环、熊旭)

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