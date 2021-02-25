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首都高校陆续开学 “双线”教学模式启动

2021年02月25日09:19 | 来源：北京日报
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原标题：高校陆续开学“双线”教学模式启动

从本月底至3月，在京多所高校陆续如期开学。各校提前调整教学方案，通过线上和线下结合方式，开启新学期。

新学期，清华大学共开设4353门次课程，其中，183门次课程进行在线教学，1812门次课程开展融合式教学。上周，该校大部分学生已按时返校。清华地学系教授付昊桓说，去年这个时候，我的讲台是家里的饭桌。新学期我可以在校园里的教室授课了。这间教室里添了多媒体设备，有三面讨论墙。“教室里的学生现场听课，暂未返校的学生在家也可以实时看到板书，参与讨论。”

一些学校采取了线上和线下“接力”的教学方式。北京建筑大学将教学计划分成两个阶段——前3周采用线上形式，第4周到第20周采用线下形式，两阶段均依据既定课表安排进行教学活动，完成校内实验、实习、实训、课程设计、毕业设计（论文）等实践教学环节。北京工商大学3月1日线上开学，21日学生返校。该校提醒，尤其是毕业实习、毕业论文（设计）要通过网络开展工作并做好过程管理，不得耽误毕业进度。对外经贸大学教务处处长蒋先玲透露，3月1日至15日，该校采取线上上课，授课教师会发布课程群二维码，通过群随时发布课程指南预告，以便学生们充分准备。

北京第二外国语学院已经开启网课，学生在3月中下旬分两批返校。新学期第一堂网课，主讲人是该校校长计金标。“新学期里，不仅要拼智力、拼心力，还要拼体力!”他鼓励师生们在防护得当的情况下，保持健康的生活方式，在运动中“燃烧卡路里”，在挥洒汗水中感受青春活力。

保证教学进度的同时，防疫继续成为各高校开学的关键词。中国科学院大学提示，从低风险地区返校的学生，须提供3日内核酸检测阴性结果证明和“北京健康宝绿码”，通过“返校系统”提交申请，由各单位审批后才能返校。清华大学表示，开学后，校内的教室、实验室、图书馆、体育场馆、食堂、超市等公共场所正常开放，学生进入要严格遵守疫情防控规定，不聚餐、不聚集，特别要注意佩戴好口罩。（记者崔乐 任敏）

(责编：李依环、熊旭)

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