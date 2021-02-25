原标题：高招咨询下周一“空中”开启

下周一起，教育部门负责人、志愿填报专家和各高校招办负责人等将陆续做客北京城市广播副中心之声《教育面对面》“2021北京高招直播咨询节目”，为高考考生答疑解惑。

昨天，在节目发布会上，北京市特级教师、精华教育考试研究院院长郑克强给考生支招，北京高考试题的开放性、灵活性、应用性一直走在全国前列，今年高考将延续这些特点。根据大数据分析发现，去年高考数学卷中，考生运算求解能力表现不佳，建议今年考生备考时尤其要加强运算能力提高。

约25%考生扎堆儿海淀区

海淀区今年依旧是高考考生最扎堆儿的区，约1.2万人报名参加高考，占全市考生总数的近四分之一。海淀区教育招生和考试中心书记马红透露，去年是北京新高考落地首年，选“物理、化学和生物”的考生最多，占比接近30%。

东城区教育招生考试中心高招办主任刘景艳说，新高考首次取消文理科，各批次（类型）录取最低控制分数线也不再分文理科。从去年数据看，66%的考生选考科目不是传统的纯文科或纯理科，他们通过自主选科，更好地发挥了自身优势。该区考生志愿满足率高，前20个志愿的满足率达到了91.32%；考生意向专业的满足率也有所提高，约六成考生被本科普通批第一专业录取。

刘景艳建议，今年考生填报志愿时要考虑个人兴趣爱好、学科优势、未来发展方向等，结合高校专业组选考科目要求，逐步做减法，圈定最终的志愿范围，科学合理选报志愿。

今年高考突出开放灵活性

郑克强根据精华教育考试研究院掌握的2020年本市高考数据，分科为考生支招。他说，运算求解能力是制约考生提升成绩的关键因素。这种能力需要靠动手练习来提升。但今年考生受到疫情等因素影响，居家学习时间较长，少了老师面对面的督促，这种能力水平欠佳，建议着重提升。

语文试卷中，文言文阅读是拉开分数的关键。从以往数据看，“文言文阅读”“整本书阅读”两部分考生得分率都不高。物理卷中，考生在模型建构、科学论证、质疑创新方面得分率较低，实验能力和探究能力两部分的得分率也有待提高。郑克强说，建议备考考生主动避“坑”。

此前，教育部要求今年高考内容要优化情境设计，增强试题开放性、灵活性，引导减少死记硬背和“机械刷题”现象。郑克强鼓励学生活学活用，关注国家经济社会、科学技术、生产生活领域取得的发展成就，重视提升辩证思维能力，以联系、发展、全面的观点看待事物、思考问题，将所学知识应用到解决真实问题中。

强基计划或增确认环节

北京航空航天大学招生就业处处长邓怡介绍，去年该校在京招生计划总数273人，统招最低分661分，排名1600名左右。今年，该校在京招生计划保持平稳。

今年，北航强基计划在京招生的专业仍是数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、化学和工程力学5个。邓怡透露，今年强基计划可能会在考试前增加确认环节。北航还考虑新增优势学科试验班。“一旦获批，将会第一时间公布”。

北京外国语大学招生办主任薛维华介绍，该校目前已开设本科专业121个，2021年在京招生规模总体上维持120人左右。首都经济贸易大学招生办公室主任丁志艳透露，今年该校招生专业分组会稍有调整，专业选考科目也会有变化。（记者崔乐 任敏）

(责编：李依环、熊旭)