原标题：为青少年的健康成长履职尽责（履职故事）

从2004年招收第一名自闭症儿童开始，到如今每年都有100余名孩子进行康复训练和教育，17年来，内蒙古赤峰市星之路自闭症儿童康复中心校长王欣会用汗水与辛劳，引领一群人为数百个家庭带去了欢乐与希望。

2018年当选全国人大代表后，特殊教育事业的发展成了王欣会在履职工作中关注的重点。3年来，她走访10多个省区市，以各种方式对全国300多家自闭症机构进行调研，了解他们的做法和面临的困难，同时与全国各地的自闭症儿童家长沟通交流，听取他们的建议。

“在调研中我发现，由于自闭症儿童康复周期较长，而且至少需要父母亲一方的陪读，让很多家庭承受较大经济压力。2018年我国的自闭症儿童康复补贴训练标准是每人每年1.2万元，对于不少家庭来说仍然不足。”王欣会告诉记者。

为此，在当年的全国两会上，王欣会提出代表建议：将自闭症儿童康复补贴训练标准提高至每人每年1.5万元至1.8万元。经过国家相关部门的认真研究，她的建议被吸收，自2019年起，内蒙古等地的补贴标准提升至1.5万元，部分沿海地区提升至1.8万元。

“康复补贴训练标准的提高为更多自闭症儿童家庭减轻了负担，提升了保障水平，让孩子们的康复训练更有底气。”王欣会说，“自己的建议被采纳，也让我感受到作为一名人大代表的意义，促使我更有动力地履行自己的职责。”

在履职调研过程中，王欣会发现，目前我国自闭症儿童教学尚未列入特殊教育学校当中，自闭症儿童的康复训练还是以民办机构为主，国家力量投入尚显不足。为此，王欣会建议，可以考虑在特殊教育学校中增设自闭症儿童康复训练的相关学科与班级，以便为更多符合救助条件的自闭症儿童提供康复训练。

今年全国两会，王欣会计划就青少年心理健康相关问题提出建议。去年，她走访了赤峰、通辽、锡林郭勒等地中小学校，并与外地院校、部门联系，获取了相关数据信息，发现目前中小学青少年心理健康课程设置的比例仍然不足，课程质量也无法保障。

王欣会建议，学校可以将心理健康课程纳入到主课程中，保证课时量。同时，学校一方面要加大培养具有职业资格能力的心理健康老师上岗，另一方面可以购买第三方社会服务，以弥补公办教育中心理健康教育师资不足的问题。

特殊群体面临的困难，是王欣会关注的重点。“目前我国缺少针对残疾人特别是残疾青少年的系统性职业培训，培训形式及方式不够多样，缺少送教上门服务等。”王欣会说。

针对这些问题，去年她通过问卷调查、实地走访等形式对众多残疾人互助组织和家庭进行了调研，了解他们的困难与需求。王欣会建议，增加系统性、实用性的残疾人职业培训，同时利用网络线上培训，对出行不便的残疾人提供便利。（本报记者 张枨）

《 人民日报 》（ 2021年02月25日 18 版）

(责编：李依环、熊旭)