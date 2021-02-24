2月22日，中央纪委国家监委网站通报称，云南丘北县民族中学5年间共收取学生165万元“门禁卡服务费”。当地纪检巡察部门调查了解到，该校自2015年引进第三方企业负责校园门禁系统的安装维护，以每月15元、每年10个月的标准收费。巧立名目，莫过如此。

学校安装门禁系统究竟有无必要，这个问题见仁见智。但就常理常情而言，门禁系统就跟教室或操场一样，对学生来说，既然交了学费来上学，就不该被另外收取门禁卡费用。分内之事，何以收费？退一万步说，就算真要收费，该校的收费标准也是既不透明又不合理。即便是城市高端小区的门禁卡，也鲜见“每月15元”这样的天价标准。“门禁卡服务费”究竟服务了什么？一个学校的门禁系统，5年间共收取学生165万元费用还没填上成本的“大坑”？

校方的说法并不能有效解答各方质疑。比如，针对家长质疑，校方回应，“学校没有强迫办理，如果家长不愿意，可以不办理”。问题是，此事当初并未征求过家长意见。在不对等的家校关系面前，家长有多少说不的机会和权利？再比如，学校认为，“只要不截留、挪用这笔费用，就不会出问题”。言外之意，只要没有直接进入自己口袋，这样的收费就是合理合法的。问题在于，很多寻租式的乱收费，也基本上是以“不直接进自己口袋”为理由诡辩的。去年9月，教育部等多部门还专门联合研究制定了《关于进一步加强和规范教育收费管理的意见》，再次明确提出“学校不得擅自设立服务性收费和代收费项目”。很显然，乱收费的界定，不是以是否直接进入校方口袋为准的。

这些道理，不怕醍醐灌顶，就怕装傻充愣。在校园乱收费如过街之鼠人人喊打的今天，把每月15元的“门禁卡服务费”收得如此雷打不动，这背后的逻辑与底气着实令人唏嘘。问题起码有两个：第一，各地校园乱收费已经治理了多轮，为什么这个“门禁卡服务费”依旧坚挺？第二，校方的说法是，“收费标准是教体局、学校和负责门禁的公司三方商议决定的”。那么，负有直接监管责任的教育主管部门，又是如何拍板并年年放过了这项“疑似乱收费”？

最新的地方回应是：县教体局组织了学校、公司三方共同协商，门禁设备交由学校自行管护，今后就不再收取这笔费用。只是，此事就点到“不再收费”为止了吗？如果本身就不该收，那么，5年间收取的165万元不仅要“完璧归赵”，更要责罚到人；如果确实有收的必要，也要公开账目，算算成本收益分析，把5年收费的全流程公示在阳光之下。

教育收费，事关底线。对教育乱收费的“零容忍”，亦是对社会公平底线的捍卫。这些年，中央三令五申、各地重拳出击，不过，在总体向好的态势下，仍有一些个例亟待治理。就拿门禁卡收费来说，有动辄在单价上“狮子大开口”的，也有帮电信运营商搭售卖卡的……可见，“发门禁卡财”的恐怕还不是一家公司的路子。于此而言，恰恰说明针对教育乱收费的治理仍需实而又实，对各类乱收费现象更需秉持专业而常态化的警惕。

当然，长远而言，治理教育乱收费除了靠校方自觉，更重要的还有两件事：一是探索建立学校收费专项审计制度，一件件审查、一桩桩梳理；二是如同“竞赛白名单制度”般，建立校园收费白名单机制，非许可、不收费。唯有严查严管、严惩严治，类似学校收门禁卡服务费这样的“创意”才会禁绝在法治校园的规矩之内。（邓海建）

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