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高校间的学分互认可以再开放些

张丰
2021年02月24日08:39 | 来源：中国青年报
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北大、清华互相开放本科课程，引起一片赞誉。最近，北大向清华本科生开放56门通识核心课，含396个名额；清华将向北大学子开放27门优质课程，含299个名额。

很多人打趣道，终于不用纠结是上北大还是清华了——且慢，这种感叹有点过于抒情了。至少到目前为止，两校只有几百名学生能够通过这一渠道去“隔壁”上课。而且，说到底，即便将来开放程度再大一些，也只是北大和清华两所高校的学生可以因此受益。

互相开放本科课程，不同于一般的旁听或者选修，它的核心在于互认学分。在北京各高校之间，学生的蹭课现象一直存在。笔者至今怀念在北师大读书时，骑自行车去北大蹭课的时光，冒着冬天的严寒，骑车几十分钟，找到教室后，常常没了座位，就站在后面，这让听课有一种神圣的感觉。受苦本身就是一种仪式，你不会有任何困意，似乎对知识的吸收也会更快。我猜，老师如果知道旁听的人有外校的，也会有一点感动，人们是因为纯粹的求知欲才来到这里。

这种旁听的动人之处，就在于它的“不正规”。学校不会禁止，但是也不会给你提供方便。放学了，你想去食堂吃饭，因为不是本校学生，便没有饭卡可以使用，大多数窗口都不接待你。但是消息灵通的人士会告诉你，某个食堂的某个窗口，可以收取现金——你总会找到办法，这也是学校给你留的一点空间。

来自北大、清华之间的“本科课程互认”，当然不是针对旁听生的开放，而是两校之间正规的、经过挑选和审核的选修课。这种“本科课程互认”的基础，其实是学生的高考成绩。一个能考上北大的学生，多半也能考上清华，他的遗憾只是没法同时读两个学校，感受两个学校不同的课堂氛围，“互认”给了一部分学生这样的机会。某种程度上讲，它让北大和清华的录取机会变得更加珍贵了，考上一个，有时候就等于考上两个。

这样讲并不是否认这次尝试的价值。它是有勇气的一步，也表明中国的大学能够更开放一点。至少在技术层面，现在的选课系统、食堂系统都可以作出优化，可以为社会提供更多的服务。大学的“围墙”并不是几个大门之间的物理实体，而是一种思维的局限和束缚。

学校的顾虑可能在于，如果更大范围内放宽选课系统，可能会造成管理上的混乱。其实，如果选课是基于自己教师、教室的承载量，公开面向更多高校发放，严格预约流程，就能做到有序管理。

事实上，放开部分课程，尤其是通识类选修课，可以让知识的影响力变得最大化，在全社会形成一种好学的风气，这一点都不会影响学校的收益。先在北大、清华之间“互认”，这是值得称赞的一步，但是这一步还不够，还应该继续向前迈进。

(责编：李依环、熊旭)

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