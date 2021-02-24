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三千余名青年志愿者奋战春运、防疫一线

四川广元：春节期间志愿服务不打烊

2021年02月24日08:37 | 来源：中国青年报
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站在四川广元火车站进站口，21岁的大二学生刘程文吸引过往旅客目光的，不是他的瘦高个儿，也不是戴着眼镜、文质彬彬的气质，而是他身上的红马甲。

看到他的红马甲，有疑问和遇到困难的旅客会上前找他帮忙。他胸前的“志愿者”3个字告诉旅客，“这是一位能提供帮助的人”。但更多的时候，是刘程文和他的志愿者伙伴主动为旅客答疑解惑。

春节期间，广元火车站进站口的一抹“志愿红”成了一道独特的风景。

2020年，春运志愿服务曾因突发疫情而暂停。2021年，在严密的疫情防控措施之下，广元市春运志愿服务重新启动，每天30多名青年志愿者身穿红马甲，为出行旅客提供了温馨的志愿服务。

刘程文在“青春广元”微信公众号上看到春运志愿者招募信息，当即决定报名，希望“让寒假更有意义”。放假后他就到家乡广元市利州区团委报到。

参加志愿服务，必然会牺牲个人的休息时间。正月初二，刘程文还在广元站参加志愿服务。这天，他遇到一位盲人旅客赶火车。马上要停止检票了，这位旅客还没进站，急得直跺脚。刘程文见状，马上联系车站工作人员开启绿色通道，搀扶盲人旅客进站并将其送到车厢座位上。

春运的这段经历让刘程文感到“自己做的事情挺有意义的”。他表示，回学校后也会多去参加志愿服务活动，希望更多的朋友加入青年志愿者队伍，体会这种收获与快乐。

2021年春节期间，广元市的客运枢纽、城市街道、乡镇社区，处处可见身着红马甲的青年志愿者。他们或宣传疫情防控政策，或协助群众使用“四川天府健康通”，或帮助旅客提运行李，等等。

据了解，广元市、县两级团组织组建了疫情防控应急志愿服务队9支，春运志愿服务队、疫情防控志愿服务队15支。乡镇、村（社区）团组织统筹大学生西部计划志愿者、“三支一扶”人员、返乡大学生、农村创业青年等群体，组建青年志愿者服务队141支1523人。广元各级团组织还聚焦火车站、汽车站、高速路口、重点景区和城市街道、乡村社区等人流量多、人员聚集区域，设立固定和流动青年志愿服务站点161个。

为响应各地的疫情防控要求，作为劳务输出地的广元市，有许多在外务工人员选择就地过年。如何服务、关爱在外务工人员家中的留守儿童，成了广元各级团组织春节期间志愿服务的重点。而这项志愿服务的主力，是分布在广元各地的“童伴妈妈”。

“童伴计划”是共青团关心关爱农村留守儿童的重点项目，团广元市委按照“一个人、一个家、一条工作纽带”的工作模式，在全市留守儿童集中的地方建设了56个“童伴之家”。“童伴妈妈”是“童伴之家”运行的负责人。春节期间，“童伴妈妈”们一直坚守在岗位上，为在外就地过年的农民工子女提供暖心陪伴、课业辅导、心理疏导等关爱服务。

在广元市青川县建峰镇松盖社区“童伴之家”，“童伴妈妈”罗清会帮助孩子们与外出务工的父母视频连线，还带着孩子们做游戏、包饺子、贴春联。她说，每次看见孩子们脸上的笑容，听见他们喊自己“罗妈妈”，“就是最好的回报，也是最大的肯定”。

据统计，春节期间广元市共有3300余名青年志愿者为21.7万人次提供各类志愿服务。（王燕红 任瑀 王鑫昕）

(责编：李依环、熊旭)

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