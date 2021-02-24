少先队是少年儿童学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是建设社会主义和共产主义的预备队。不久前，《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》印发，这是新中国历史上第一个以党中央名义下发的专门加强少先队工作的文件，是新时代少先队工作的行动纲领。《意见》充分体现了以习近平同志为核心的党中央对少年儿童的亲切关怀、对少先队工作的高度重视，对于确保党和人民事业薪火相传、后继有人，具有重大而深远的意义。

我们党始终高度重视少年儿童、亲切关心少年儿童，始终把培养好少年儿童作为一项关系红色江山永不变色的战略性、基础性工作。中国少年先锋队是党创立和领导的中国少年儿童的群团组织，肩负着培养共产主义接班人的重要责任。《意见》强调，“全面加强党对少先队工作的领导”，要求少先队“高举队旗跟党走”，这是新时代少先队工作行稳致远的根本政治保证。贯彻落实《意见》，必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移强化少先队工作的政治属性，着眼党、团、队特殊政治关系，持续加强政治启蒙和价值观塑造，从小培养少年儿童对党和社会主义祖国的朴素情感，确保红色基因代代相传。

《意见》深入贯彻落实习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述，对做好新时代少先队工作作出了全面系统的战略部署：强化政治引领，旗帜鲜明培养共产主义接班人；着力增强少先队员光荣感，推进新时代少先队组织改革创新；突出实践育人特色，推动新时代少先队社会化发展；把政治标准放在第一位，强化少先队辅导员队伍建设。这些重大战略部署全面回应了新时代少先队工作面临的历史性课题，为打造政治鲜明、思想先进、团结友爱、活泼向上的新时代少先队组织提供了清晰路线图。

近年来，各地少先队组织牢记初心使命，发挥实践育人特色，积极组织开展“争做新时代好队员”“红领巾相约中国梦”“核心价值观记心中”等主题实践活动，引导少先队员涵养家国情怀、培养集体精神、提升综合素质。未来，少先队组织要认真贯彻落实《意见》，继续提高团结、教育、引导、服务少年儿童的能力和水平，让红领巾事业不断焕发新的生机活力。

少年儿童是祖国的未来、中华民族的希望，也是党的未来。做好新时代少先队工作是一项长期性战略任务，也是一项系统性工程，需要形成党委领导、政府支持、共青团牵头、团教协作、社会协同的工作合力。各级党委要强化党建带团建、队建，明确对少先队工作的领导责任，加大政策支持。共青团要切实履行好全团带队职责，在政治上、组织上、队伍上、工作上加强对少先队的指导。各有关部门要把结合自身职能参与做好少先队工作作为政治责任抓紧抓实，为少先队工作顺利开展提供充分的政策支持和资源保障。此外，还应充分发挥家庭、社会组织、专家学者、志愿者等各方力量，促进形成全社会共同关心支持少先队工作的良好局面。

少年强则国强，少年进步则国进步。让每一位少年儿童茁壮成长，是全党全社会共同的心愿。当代中国少年儿童既是实现第一个百年奋斗目标的经历者、见证者，更是实现第二个百年奋斗目标、建设社会主义现代化强国的生力军。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，新时代少年儿童必将在党的阳光沐浴下茁壮成长，按照党的要求锻炼成才，从小学先锋、长大做先锋，为实现中华民族伟大复兴的中国梦时刻准备着。（杨昊）

《 人民日报 》（ 2021年02月24日 07 版）

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