本报北京2月23日电 （记者吴月）记者23日从教育部新闻发布会上获悉：目前，根据教育部统一部署，各地和高校已陆续发布2021年春季学期开学方案。全国总体上按时开学、按时开课，部分地区部分高校受疫情影响，延期开学、如期开课。

“春季学期开学在即，需要指导各地和学校正常、安全、错峰开学。”教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰说，教育部部署、指导各地和高校认真落实“春季学期正常、安全、错峰开学”总体要求，提早谋划春季开学，科学制定开学返校方案。

各地和高校根据教育部部署和属地政策，分区分级错峰安排返校。针对不同年级、区域、健康状况的学生群体，制定相应的返校时间，分类做好各类学生返校安排。同时，科学规划返校流程，加强返校安全教育，严格校园日常管理，强化疫情应急演练，科学制定教学预案，督导检查补齐短板。

教育部基础教育司司长吕玉刚介绍，教育部将指导各地着力强化学生作业管理，不得给家长布置或变相布置作业，不得要求家长检查、批改作业。切实提高课后服务水平，推动落实义务教育学校课后服务全覆盖，切实解决家长接学生困难问题。严格规范校外培训机构，强化培训内容监管，切实减轻学生过重的校外培训负担。

《 人民日报 》（ 2021年02月24日 14 版）

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