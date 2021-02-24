本报记者 姜泓冰

核心阅读

上海实施教育综合改革7年来，发挥“试验田”作用，落实改革主要目标任务，创造了一批可复制可推广的制度性成果。同时，积极推动大中小学思政课教育教学改革，持续推进“开门办思政”，促进主流价值观入耳入脑入心。

“我小时候很苦，读不起书……今天的幸福是从哪里来的？是共产党带领我们千山万水走过来的。同学们要认认真真读书，把身体锻炼好，把新中国辉煌成就永远地保护好发展好。希望你们创造更好的幸福生活！”新四军老战士、百岁老人顾海楼这样寄语年轻的学子们。

2月23日上午，上海中小学新学期才开学，在嘉定区外冈游击队纪念馆，不久前收到习近平总书记回信的上海新四军历史研究会的百岁老战士们被聘为“校外辅导员”。他们为在场的大中小学师生代表讲述自己的青春岁月，并交流学习习近平总书记回信精神体会。这堂党课，为今年上海在校园中开展的“学党史 跟党走 做理想信念传人·给00后讲讲共产党”主题活动拉开了序幕。

开学第一课，蕴含丰富多样的红色元素

上海许多学校的开学第一课上，都能看到对党史和红色文化资源的活学活用，开展的活动面向不同年龄段的孩子，形式多种多样。在向明中学，头发花白的物理老师柴太旺和几名学生唱响了他的原创歌曲：“一九二一的七一，中国大地诞生您，领导人民得解放，炎黄子孙才站立……”；在松江区佘山外国语实验学校，同学们开展了“四史”灯谜闯关活动；上海市实验小学的同学们拿来了寒假中设计的“小龙人学‘四史’”表情包，比拼谁的设计更贴切、有趣、有创意；徐汇区梅园中学请来全国脱贫攻坚先进个人、青年书法家徐宏斌讲解书法之美，配上国境线上边防战士们手书的汉字和他们的戍边视频：“在中国人心中，汉字，就是我们的界碑。要端正写字，做好中国人。”复旦大学《共产党宣言》展示馆“星火”党员志愿服务队队员方晢伊给学弟学妹们讲解“真理的味道”和去年6月习近平总书记给全体队员的回信，坚定地表示：“我们要牢记总书记的殷殷嘱托，把讲好马克思主义理论，讲好习近平新时代中国特色社会主义思想作为我们的首要职责，讲好老校长陈望道先生翻译宣言、追求真理的故事，以理论宣讲传递青年声音，让更多人品尝真理的味道。”

“做好党史学习教育，对于切实落实立德树人根本任务、深化‘三全育人’综合改革、办好学校思政课等都具有重要意义。”上海市教卫工作党委书记沈炜将这些蕴含丰富红色元素又活泼生动的学校开学第一课，归因于上海作为教育综合改革国家试点，积极推动大中小学思政课教育教学改革、持续推进“开门办思政”的成果积淀。

实现“三个转变”，发展活力显著提升

2014年，经国务院专题会议研究、原国家教育体制改革领导小组审议决定，上海市与北京大学、清华大学启动“一市两校”教育综合改革国家试点。作为唯一的试点地区，上海开始实施从幼儿托育到老年教育全生命周期的教育改革。教育综合改革全面而系统，从优化政府教育治理机制、提升育人实效到促进基础教育、职业教育、高等教育、终身教育回归育人本原和优化考试招生制度改革等10个方面，包括52条重大改革举措、214项改革任务，每一项都列有明确的时间表、路线图、任务书。

启动教育综合改革国家试点，推动上海在广受社会关注、民生关切的教育领域担当探路者、示范者和引领者，发挥“试验田”作用，到2020年总体实现教育现代化。教育部还与上海部市共建，提供政策支持，每年召开由教育部部长和上海市市长共同主持的年度会商会议，破解教育改革重点难点。

7年来，上海圆满完成“探路”，教育综合改革试点主要目标任务已全面落实，打通了一些长期制约教育体制机制瓶颈，创造了一批可复制可推广的制度性成果，教育发展活力与治理能力有了显著提升。

“综改”让上海教育大变样。大中小学、不同领域的教育发展都呈现出“三个转变”：从依赖资源投入向制度机制创新转变，从单项改革突破向系统集成提升转变，从教育系统“小循环”向融入国家整体战略和上海社会发展整体格局的“大循环”转变。

推进课程思政建设，落实立德树人根本任务

“共产党员先上，不仅仅是一句口号。我们冲在抗击疫情一线，只不过是在履行入党时就讲好的事情。”去年5月，在上海市教卫系统一堂“伟大工程”系列示范党课上，复旦大学附属华山医院感染科党支部书记、主任张文宏这样告诉在场的师生们。

这样的示范党课，不光有院士、专家、新闻人物等“重磅”主讲，还融合了微演讲、情景剧、朗诵、歌咏及实地走访、云对话等多种形式，用身边人、身边事及沉浸式体验，使师生们成为参与者、主导者，让“四史”学习教育更有力度、更具温度，并且通过网络直播，让各高校学生及教卫系统党员干部深受触动。

上海是全国唯一获批开展思政课改革试点的城市，也是首批“三全育人”综合改革试点区。为落实立德树人根本任务，促进主流价值观入耳入脑入心，上海从政策设计、试点推广到深层次制度建设持续发力，逐渐构建起了“三圈三全十育人”大思政格局，着力打通第一、第二、第三课堂育人内循环，校内外育人中循环和网上网下育人大循环。仅思政课改革试点，就包括22项重点改革任务方案。

目前，上海已建设覆盖所有课程的在线示范思政课，各高校开设的思政必修在线课达92门、思政选修在线课有43门。2020年，教育部开设思政课战疫小课堂，上海上线课程67门，40门课获选用，占比全国第一，还有25节网络微课入选教育部“国家中小学网络云平台”。在上海率先提出和践行的“课程思政”领域，已形成了90多门“中国系列”品牌课程建设，有10所“课程思政”领航学校、20所领航学院、3000多门示范课程，还研制出了57个专业的“课程思政”教学指南。

2019年，在教育部指导下，上海15所高校示范马克思主义学院在全国率先开设“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课，2020年又有12所高校开出新思想概论课，形成了全市公办本科高校全覆盖开课。上海的中小学，正在试点开设新思想导读思政课等，力求把理论讲透、把课堂讲活，打造“行走的课堂”，将思政课程的理论与实践相结合，鼓励学生通过亲眼看、亲耳听、亲身悟，激发学习新思想、践行新理念的内生动力。

《 人民日报 》（ 2021年02月24日 14 版）

(责编：胡永秋、牛镛)