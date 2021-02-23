“状元三年一考，土改千载难逢。”这显示出上世纪50年代初人民群众参与土地改革的热情。对于一些大学生来说，能到土地改革的一线中去是莫大的荣幸。

1951年10月29日，北京师范大学的近百名大三、大四学生，组成了北京师范大学土改第13分团，共同奔赴中国“烈士第一县”——江西兴国县，参加为期半年的土改工作。正在读大四的万慧芬也是其中一员。她在《亲历土地改革》一书中回忆，当年，来自北京大学、清华大学、北京师范大学、北京农业大学4所高校的一批优秀大学生参与到土地改革中。

万慧芬还记得出发时的情景，为了轻装出行，她们把换洗的衣服放在枕套里。军挎包里除了必备的手电筒、书籍和纸笔，还有一个不太大的铝盆。在之后的土改工作中，这个盆，既是洗脸盆，也是洗脚盆。

11月29日，万慧芬到达了兴国县茶园乡，开始了与当地农民同吃、同住、同劳动的“三同”生活。

1949年8月8日，地处江西中南部的兴国县刚刚解放，长期处于剥削和压迫之下的农民生活十分困苦。有的贫雇农家的房屋四处漏风，时常外面下大雨，屋内下小雨，老鼠、蜈蚣、毒虫到处爬。也有人家缺衣少被，甚至一家三四口人盖一床被。

很长一段时间以来，在当地吃上一口白米饭并非易事。当地多山少地，粮食作物产量低，农民在山上大量种植红薯，基本吃不到纯米饭。据万慧芬回忆，有的农民一家几口人，有时候一天只能吃一顿粥糊，也只能靠咸菜下饭。解放后，“啥时分田”成为老百姓最关注的一件事。

茶园乡土地改革难度很大。地主想尽办法抵抗和破坏土改。比如通过转移和分散财产等手段来分化贫雇农。有的地主把粮食和财物藏在墙壁和阁楼内，把金子放在衣服和被褥里；或者把财产分散给本村的贫雇农，以此分化群众，保护自己的利益；也有地主通过装穷、装苦来蒙骗群众；甚至有地主直接选择逃跑。

不少农民有思想顾虑，以至于发动群众不彻底。有的农民担心土改结束后会“变天”，怕地主打击报复；也有群众因为害怕地主而不敢去开会；甚至有农民被灌输了一种思想：是地主把土地租给农民，农民有田可种，才有饭吃。“地主养活了农民”。

“要使农民自己解放自己。”万慧芬和土改团成员要做的是发动群众、组织群众、引导群众。为了让农民转变思想，他们编写了通俗易懂的歌曲，其中有“谁养活谁呢？大家想一想，没有咱劳动，哪有米和面”“五更起来半山眠，一粒粮食一滴汗，地主不劳动，粮食堆成山”这样的歌词。

与此同时，万慧芬等还通过访贫问苦、扎根串联和深入调查等方式去做农民的思想工作，充分发挥群众的智慧和力量，深入揭批地主罪行，把封建势力的堡垒彻底打垮。

土改期间，为了不影响农民的生产劳动和正常生活，土改团一般安排在晚上八九点钟开会，结束时可能就是晚上十一二点，开完会万慧芬要返回农民协会休息，经常会翻山越岭，稍有不慎就可能跌入山谷，还要提防一些地主可能有武装和枪支。“尽管心中害怕，但为了革命，只有鼓起勇气、咬着牙、壮着胆，急步返回住地。”

对地主的罪行揭批得彻底，才能让农民吃下“定心丸”。万慧芬在《亲历土地改革》一书中描述了茶园村的一名王姓地主，拥有大量土地和财物，还有枪。他不仅压榨农民，还虐待长工，甚至残杀多名革命同志。最后，该地主被枪决。

经过农民群众和土改团成员的不懈努力，1952年4月初，茶园乡胜利完成了土改任务，农民有了地，也彻底翻了身。改革后，有望吃上米饭了。

直至撤离，万慧芬在茶园乡整整工作和生活了4个月。在此期间，她与农民结下了深刻的革命情谊。

土改工作完成后，一起来的大学生思想认识都发生了深刻变化，不少青年学子返京后便申请加入共青团，成为一名团员；也有几位学子在经过土改的锤炼，以及中国共产党的考察后，成为党员，万慧芬就是其中之一。

见习记者 赵丽梅

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