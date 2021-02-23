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支教大学生：跨越山海播种梦想

2021年02月23日08:43 | 来源：中国青年报
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口述：大连民族大学支教学生 虎悦

整理：记者 王晨

我叫虎悦，是一名来自甘肃偏远地区的回族姑娘。怀着对大海的向往和大学生活的美好憧憬，我来到大连民族大学开始求学之路。初入大学，在一场经验交流会上，学姐分享的支教之旅深深地触动了我。

此后，我加入了学校的向日葵梦想协会。2019年夏天，我经过层层选拔加入支教队伍，与不同民族的16名伙伴奔赴青海省玉树藏族自治州，在囊谦县吉曲乡第二寄宿小学开展支教活动。

吉曲乡位于青海省南部，南接西藏，平均海拔在3900米以上，自然条件较为恶劣。人们的经济来源主要以牧业生产和采挖虫草为主，生活水平较低。

来到学校，看见政府筹建的崭新校舍，我才意识到这里承载了村民多么大的希望，孩子们渴望汲取知识，想要了解多彩世界，而我同所有支教队员一样，期待能用自己所学为孩子们打开一扇窗。

在我支教的小学里，大多数孩子都是留守儿童。孩子们每天上学都要走过崎岖的山路，以月为伴，与星为伍，每次平均要走1个小时才能到学校。当我第一次站上讲台介绍自己的大学，讲述自己从内陆地区走向海滨之都时，这些少数民族地区的孩子感到非常好奇，不断向我提出各种问题。我告诉他们：“我们国家是一个多民族国家，56个民族就像石榴籽一样紧紧地抱在一起。在我的班级里有好多来自祖国各地的同学，也有像你们一样从山里走出来的。好好学习就能做你想做的事，帮助你身边的人，我们的生活才能更加美好。”

平时，我们以“主题+兴趣”的形式开展教学。上午进行爱国主题教育，培养孩子们的家国情怀，让他们了解国家一直在大力推进少数民族地区教育发展。每周一早上的升旗仪式，孩子眼里的清澈与坚定成了乡里最美的风景。下午的兴趣课丰富了他们的课余生活，我想这是我们能提供的最好的启蒙课。

令我印象深刻的是一个11岁的藏族男孩——康康，他性格活泼、开朗，又认真努力。在准备结营晚会时，每晚都会看到他排练舞蹈节目的身影。对康康来说，这次表演机会极其重要，因为他在外务工的家人也会来观看演出。

他还对我说：“别人可以依赖自己的父母，但是我们的爸爸妈妈不在身边，我只能靠自己。我也想给你们留下点东西，想让你们记住我。”

这些看似平凡的话语，却让我震撼。离开前，我收到一封来自康康的信，看着纸上歪歪扭扭的字，我内心充满感动和温暖。信中，康康表示这次的支教活动让他的心跨过重重叠叠的山峰，来到大海边，让他对未来充满希冀与憧憬。康康说，我们在他的心里播种了一颗小小的“支教梦”种子，他会以我为榜样，努力学习，走出大山，考上大学。

我很惊讶这短暂的15天支教活动居然可以带来这么大的影响。他让我明白了支教活动犹如一座桥梁，不仅能帮贫困地区孩子通往梦想的彼岸，更拉近了各民族同胞的心。

玉树之行虽已告一段落，但我的支教之旅并没有结束。我将再次逐梦起航，前往湖北省孝感市，并以队长的身份，带领团队为民族地区乡村教育留下属于我们的青春印记。

(责编：何淼、熊旭)

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