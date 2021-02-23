人民网北京2月23日电 日前，教育部办公厅发布的《关于加强中小学生手机管理工作的通知》（下称《通知》）引发广泛关注。今天召开的教育部新闻发布会上，教育部基础教育司司长吕玉刚指出，新学期开学之后，各地要落实好《通知》要求，要按照“有限带入校园、禁止带入课堂”的要求，细化手机管理措施。

吕玉刚表示，学校要做好家校沟通工作，把手机管理的具体要求提前告知每个家庭、每名学生，争取理解与支持。同时，要准备好必要的手机统一保管装置。县级教育部门要加强日常工作的指导和监督，确保有关要求全面落实到位。“也希望广大家长加强对孩子使用手机的监督管理，形成家校协同育人的合力。”

对于学生放学回家后的手机管理难题，吕玉刚认为，首先，要加强孩子的教育引导，家长、学校要共同做学生的工作，要让学生充分认识过度使用手机、沉迷网络的严重危害性，要让孩子有这种自觉性，增强自觉意识；二是要跟孩子协商确定使用时间；三是要积极地寻找替代品，主动开展亲子活动；四是家长也要以身作则，不沉迷网络。

吕玉刚还谈到，家长自己玩手机对孩子的影响也是非常不好的，这也需要学校、家庭乃至社会共同努力，来共同解决这个问题。

(责编：李依环、邓志慧)