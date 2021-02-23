人民网北京2月23日电 教育部今天召开新闻发布会，介绍春季学期学校疫情防控和教育教学工作有关情况。在严格规范校外培训机构问题上，教育部基础教育司司长吕玉刚表示，将严肃查处违法违规培训行为，切实减轻学生过重的校外培训负担，维护家长合法权益。

吕玉刚谈到，近年来，各地积极开展校外培训机构治理，取得了积极成效。但是在一些地方仍然存在不少问题，校外培训仍然过热，超前超标培训问题尚未根本解决。一些校外培训项目收费居高，培训机构“退费难”“卷款跑路”等违法违规行为时有发生，既加重了学生的负担，又加重了家长的负担，严重破坏了教育生态。

吕玉刚指出，今年，要进一步加大治理力度，坚持依法治理、源头治理、综合施策、标本兼治，要从严审批培训机构，强化培训内容监管，规范培训服务行为，积极推广使用《中小学生校外培训服务合同（示范文本）》，严肃查处违法违规培训行为，切实减轻学生过重的校外培训负担，维护家长合法权益。

吕玉刚也特别提醒广大家长，把孩子身心健康放在第一位，树立正确的教育观念和孩子成才观念，不给孩子过度施加压力，科学合理地安排孩子学习、生活和锻炼，让孩子健康全面发展。

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