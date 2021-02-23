人民网北京2月23日电 教育部今天召开新闻发布会，介绍春季学期学校疫情防控和教育教学工作有关情况。对于中小学生作业管理工作，教育部基础教育司司长吕玉刚强调，不得给家长布置或者变相布置作业，不得要求家长检查和批改作业。

吕玉刚表示，各地各校要完善作业管理办法，特别是要加强学科组和年级组的统筹，严格按照规定来控制作业总量。要切实提高作业设计质量，确保作业难度符合学生实际，不得超过课程标准要求；要将作业设计工作纳入校本教研工作体系，系统设计一套符合学习规律、体现素质教育要求、覆盖德智体美劳各学科全面育人的一套基础性作业。鼓励分层布置作业，布置弹性作业、个性化作业，注重设计探究性作业、实践性作业，探索跨学科作业、综合性作业，要进一步创新适应不同学生学习需要的作业形式。

吕玉刚指出，要坚决克服机械的、无效的作业，杜绝重复性的、惩罚性的作业，任课教师要认真批改作业，及时做好向学生的反馈、讲解、答疑等工作。特别是要注重面批讲解，认真分析学情，对存在问题的、学习困难的学生要做好答疑辅导工作。这里特别强调，不得给家长布置或者变相布置作业，不得要求家长检查和批改作业，这是教学工作的一个纪律要求，要传达到每一个老师。

对于中小学生作业管理的重点环节，吕玉刚在答记者问时回应，首先，要控制好总量。学校加强作业管理，要加强学科组、年级组关于作业的统筹，要在学校建立作业的公示制度，合理调控作业的结构和总量；第二，要提高质量。要科学、有效、合理地设计作业，要纳入学校的教研工作体系，作为校本教研的重要内容；第三，要认真批改作业。要发挥好作业对巩固学生学习成果、老师科学评价、诊断学情、有效实施因才施教的重要手段；第四，家长减负。家长减负涉及到两个方面，一方面是不给家长增加负担，另一方面家长也不能给学生留过多的额外作业。

(责编：李依环、邓志慧)