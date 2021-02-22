原标题：儿童剧要与孩子共同成长（解码·让好声音成为最强音）

当我们不断找到儿童剧更丰富、更广阔、更具想象力的表达，我们会更有效地将真善美的种子种进孩子心里，并且生根发芽，长成参天大树，从而用儿童戏剧塑造时代新人、塑造未来主人

2020年12月，中国儿童艺术剧院推出童话剧《萤火虫姐弟历险记》，以奇幻的舞台呈现和饱满的情感，带领孩子透过放大镜，关注人类与所有生命共同拥有的这个世界。两个小时的演出中，孩子们跟着剧中人一起思考探索，收获知识和快乐，也产生担忧与牵挂，从中学会敬畏自然、尊重生命，懂得了消除贫困、保护环境的必要性和我们每一个人的责任。

儿童剧不简单。好的儿童剧需要具备优秀戏剧所需的一切要素，同时还要找到符合孩子心理特点和接受特点的表达方式。对主题的认识高度、艺术手法的娴熟运用和对儿童的深入了解三者缺一不可。

好的儿童剧一定是孩子喜欢，大人也喜欢。孩子喜欢，说明作品贴合孩子的情感需求；大人喜欢，说明作品有深度和厚度。给孩子看的作品不怕有深度，拒绝幼稚其实是孩子成长的内在需要。

当前，一些儿童剧存在着口号化、概念化、脸谱化、说教化等问题，如果不能找到符合孩子特点的审美情趣和表现手法，再好的思想也无法传达到孩子们心里。

现实题材儿童剧的创作很难，但却是孩子们非常需要的。儿童成长的过程是认识世界的过程，现实题材儿童剧作品可以帮助孩子增加对生活的了解、对社会的理解，并在了解和理解的过程中逐渐形成健康的人生观、世界观、价值观。从某种意义上说，儿童戏剧是孩子顺利走向成年的心灵桥梁。成人世界的许多问题、思考，都可以进入儿童剧，儿童剧的主题可以非常广阔。

在主题性创作中，台词中不出现主题词，是我给自己立的一条规矩，也是我和主创团队们经常提出的：作品的主题应该完全融入结构，要通过舞台形象、人物命运、戏剧冲突等自然呈现。简单苍白的说教、居高临下的灌输，不仅不能让作品想要表达的主题思想抵达孩子，只会把孩子越推越远。儿童剧创作者既要爱孩子，更要懂孩子。要学会俯下身来，用孩子的眼睛看世界，从孩子的角度想问题，与他们一道去发现、寻找、探索、感受、感悟，在剧场里“跟孩子共同成长”。

儿童剧需要童心纯真，但不是低幼化、简单化，更不是矮化。它是创作者丰富创作经验和生活经验的沉淀与提纯，最终实现返璞归真。作为以观看对象命名的剧种，儿童剧也有它得天独厚的优势：几乎可以使用一切舞台艺术手段和各种艺术手法来表现现实生活。当我们不断找到儿童剧更丰富、更广阔、更具想象力的表达，我们会更有效地将真善美的种子种进孩子心里，并且生根发芽，长成参天大树，从而用儿童戏剧塑造时代新人、塑造未来主人。

（作者冯俐，系中国儿童艺术剧院院长，本报记者曹雪盟采访整理）

《 人民日报 》（ 2021年02月22日 11 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)