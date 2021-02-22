人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

全国政协委员图登克珠：为民族团结教育鼓与呼

2021年02月22日08:28 | 来源：中国青年报
小字号
原标题：为民族团结教育鼓与呼

过去一年，全国政协委员、西藏大学教授图登克珠多次赴西藏的红色文化基地调研。在林芝市察隅县的一处烈士陵园，他了解到，不少从内地到西藏服役的年轻士兵为守护祖国西南边疆而牺牲，遗骸也留在了青藏高原。他认为，这些烈士的故事可以在民族团结教育中发挥更大的作用。

2021年春节，图登克珠更加感受到了民族团结教育的重要性：西藏大学不少内地师生选择就地过年，当地师生则纷纷邀请他们到自家过年，带他们感受在西藏过年的习俗。“等到开学后，我要把我看到的场景讲给同学们听，让大家也感受一下民族团结的氛围。”他说。

从教30多年，图登克珠始终关注加强民族团结教育这一课题。他希望各民族学生从意识上形成“团队大于身份”的理念，团队之间合作要大于各自的民族身份。

为此，多年来，他要求自己指导的学生在学习和生活中不要刻意表明自己的民族，互称对方“同学”。做课题研究、到少数民族地区调研时，有汉族同学参与的，他要求少数民族同学为汉族同学上藏文课、教口语、做翻译，使大家在团队融合中加深民族团结教育。

图登克珠坦言，自己这种理念的形成，要感谢老一辈。老一辈经历了西藏和平解放、民主改革，经历了改革开放，更加珍惜今天来之不易的幸福生活，潜移默化中教会图登克珠这代人要加强民族团结，让他更加注重教育的力量。他的老师也来自不同民族。受老师们的影响，他意识到，可以通过教育促进民族团结。

担任全国政协委员以来，图登克珠更加注重民族团结教育的调研。他说，近年来，西藏进一步突出教育优先发展，经过全区上下共同努力，当地教育事业取得了显著成绩，覆盖每个学段的民族教育体系更加完善，教育质量稳步提高，教育服务保障经济社会发展基础更加牢固。

图登克珠建议，不断挖掘西藏的红色文化教育资源，创新开展红色文化宣传教育活动，通过文化融入、活动引领、课题研究等形式，将红色文化作为学校思想政治教育的优质资源，促进红色文化资源融入校园文化建设，为学生铸牢中华民族共同体意识。

“对于民族地区红色旅游资源的发掘和利用还有待加强，因为红色文化教育是民族团结教育的重要部分。很多内地游客对西藏的红色文化不了解。”图登克珠说，民族地区的爱国主义旅游资源比比皆是，利用好这些资源，有利于巩固民族团结。

今年全国两会，图登克珠准备的提案是：呼吁加强民族地区红色旅游资源的发掘和利用，为推动民族团结教育鼓与呼。（李华锡）

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部