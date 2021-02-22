原标题：为民族团结教育鼓与呼

过去一年，全国政协委员、西藏大学教授图登克珠多次赴西藏的红色文化基地调研。在林芝市察隅县的一处烈士陵园，他了解到，不少从内地到西藏服役的年轻士兵为守护祖国西南边疆而牺牲，遗骸也留在了青藏高原。他认为，这些烈士的故事可以在民族团结教育中发挥更大的作用。

2021年春节，图登克珠更加感受到了民族团结教育的重要性：西藏大学不少内地师生选择就地过年，当地师生则纷纷邀请他们到自家过年，带他们感受在西藏过年的习俗。“等到开学后，我要把我看到的场景讲给同学们听，让大家也感受一下民族团结的氛围。”他说。

从教30多年，图登克珠始终关注加强民族团结教育这一课题。他希望各民族学生从意识上形成“团队大于身份”的理念，团队之间合作要大于各自的民族身份。

为此，多年来，他要求自己指导的学生在学习和生活中不要刻意表明自己的民族，互称对方“同学”。做课题研究、到少数民族地区调研时，有汉族同学参与的，他要求少数民族同学为汉族同学上藏文课、教口语、做翻译，使大家在团队融合中加深民族团结教育。

图登克珠坦言，自己这种理念的形成，要感谢老一辈。老一辈经历了西藏和平解放、民主改革，经历了改革开放，更加珍惜今天来之不易的幸福生活，潜移默化中教会图登克珠这代人要加强民族团结，让他更加注重教育的力量。他的老师也来自不同民族。受老师们的影响，他意识到，可以通过教育促进民族团结。

担任全国政协委员以来，图登克珠更加注重民族团结教育的调研。他说，近年来，西藏进一步突出教育优先发展，经过全区上下共同努力，当地教育事业取得了显著成绩，覆盖每个学段的民族教育体系更加完善，教育质量稳步提高，教育服务保障经济社会发展基础更加牢固。

图登克珠建议，不断挖掘西藏的红色文化教育资源，创新开展红色文化宣传教育活动，通过文化融入、活动引领、课题研究等形式，将红色文化作为学校思想政治教育的优质资源，促进红色文化资源融入校园文化建设，为学生铸牢中华民族共同体意识。

“对于民族地区红色旅游资源的发掘和利用还有待加强，因为红色文化教育是民族团结教育的重要部分。很多内地游客对西藏的红色文化不了解。”图登克珠说，民族地区的爱国主义旅游资源比比皆是，利用好这些资源，有利于巩固民族团结。

今年全国两会，图登克珠准备的提案是：呼吁加强民族地区红色旅游资源的发掘和利用，为推动民族团结教育鼓与呼。（李华锡）

(责编：李依环、熊旭)