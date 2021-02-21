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古人怎么吃？揭秘“有味道”的中国考古

2021年02月21日10:08 | 来源：中国新闻网
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原标题：古人怎么吃？揭秘“有味道”的中国考古

“谁家过年不吃顿饺子”，这句民间俗语足以表明饺子在中国人食谱中的特殊地位。然而根据历史文献记载，过年吃饺子的习俗最迟出现于明朝。这种春节期间的吉祥食品，古时亦有“娇耳”“牢丸”“匾食”“水点心”“煮饽饽”等多种称呼。

中国人讲究“民以食为天”。千百年来，美食带来的怡然与感动已经融入中国人的民族情感，对古代饮食的考古研究也有其特殊意义。2021年，中国考古学迎来百年华诞，关注“古人吃什么、怎么吃”正当其时。

“食物和社会、文化、制度等等更复杂的问题有密切的关系。”首都师范大学博物馆发展研究中心副主任范佳翎指出，饮食考古不仅关注食物本身，更要透过食物观察人，通过了解人们如何获取、分享食物，研究与食物相关的人类社会、文化乃至精神世界的发展变化。

如其所言，通过研究饮食考古，今天的人们得以一窥人类文明早期的样貌。

据媒体报道，2002年，中国考古学家发掘青海喇家遗址时，在一只倒置的陶土碗底发现了长约50厘米、直径约0.3厘米的面条。这一考古发现是中国先民在4000年前就已开始制作面条的直接证据，也是目前世界上发现的最早的面条。

无独有偶，考古学家在河南舞阳贾湖遗址中，发现了目前中国已知最早的酒的证据，更是将中国人造酒的历史推至距今约9000年前。

“在田野考古中，常有让我们惊喜的饮食考古资料发现。但要获得关于饮食的考古资料，整体来说还是很难的。”范佳翎指出，有机物难以保存，目前考古发现的面条、点心、鸡蛋等文物都是在特别机缘巧合的适宜的环境中才保存下来的。“资料难以获得，这是饮食考古的第一难点。”

好在除了食物本身，对食器、餐具的研究也能洞察古人于一饮一啄之间的种种心思。

比如，商周时期的青铜酒尊造型多样。据故宫博物院研究员杜廼松《论青铜鸟兽尊》一文介绍，目前已经出土的青铜鸟兽尊包括鸟、鸮、鸳鸯、鸭、牛、犀、羊、猪、马驹、象、虎、牺、兔等十余种形象。其器类之丰富，足以表明古人对此类器物的重视程度。

广受青睐的鸳鸯锅、九宫格火锅，古代也有雏形。《三国志·魏书·钟繇华歆王朗传》记载“文帝在东宫，赐繇五熟釜”。这里的“五熟釜”就是一种内嵌隔板的铜锅，可以分隔出不同区域，实现“一锅多吃”。

另据媒体报道，在发掘汉代海昏侯墓时，考古人员发现了一件三足支撑、肚大口小、下连炭盘的素面铜器。有观点认为，这就是中国“最早的火锅”实物。也有专家指出，从炭盘盛放的燃料量估计，这件器物可能无法达到类似今天火锅的功能，只能算个“保温器”。

“从碎片化的考古资料到形成对饮食考古的认识，这个研究的过程也充满挑战。”范佳翎对中新社记者表示，考古研究是一门严谨的科学，“要有一分材料说一分话”。

除了出土文物，大量关于饮食的历史文献，包括正史、诗歌、笔记、小说等，亦可兹利用。例如，宋人孟元老所著《东京梦华录》记载：“有司进暖炉炭，民间皆置酒作暖炉会也。”按照今天的理解，“暖炉会”就是古人的“火锅party”。由是可见，火锅在宋代已风行民间。

另据文献记载，古人的一些饮食习惯，在今天看来也很“现代”。

比如《东京梦华录》记录了“夜市直至三更尽，才五更又复开张”的景象，还记载了夜市上的“果不翘羹、灌肠、香糖果子之类”，甚至“冬月虽大风雪阴雨，亦有夜市”。如此看来，今天所提倡的“夜间经济”，宋代就已出现。

《东京梦华录》还记载：“市井经纪之家，往往只于市店旋买饮食，不置家蔬。”可见，与当下许多白领上班族一样，宋朝也有不少人不怎么在家起火做饭。

“食物为我们提供生存的基本需要，没有食物，人类就无法生存，人类社会也无法发展。”谈及研究古代饮食的现代意义，范佳翎表示，饮食考古研究让我们了解人类如何从狩猎采集走向农业生产，如何驯化五谷六畜，对这些资源的获取和掌控又如何促进了社会的发展。

“人类的今天型塑于过去，甚至可以上溯至旧石器时代，”范佳翎指出，“对过去的了解能让我们更好地认识今天。”(记者 李纯)

(责编：李依环、任一林)

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